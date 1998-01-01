Кипр разделит путешественников по цветам

Кипр с 1 марта присвоит странам-поставщикам туристов цвета в зависимости от риска заболевания COVID-19, от них будут зависеть требованиях к туристам, сообщает сегодня портал In-Cyprus.

"Страны, из которых на Кипр поедут туристы, будут разделены по цветам в зависимости от уровня риска по COVID-19. Это касается Великобритании, России, Израиля и других государств", — пишет портал.

Путешественникам из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии. Это требование будет отменено с 1 апреля. Прибывающим из "оранжевых" стран нужен будет ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Гостям из "красных" стран понадобятся оба этих теста. "Цветовая категория стран будет пересматриваться еженедельно", — отмечает портал.

Проходить карантин путешественникам не понадобится. Среди исключений – гости из Великобритании, для них требование обязательной семидневной изоляции будет действовать как минимум до конца марта.

Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе, России.

Как рассказал представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, "Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев".

Как напомнил г-н Димитриу, тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

Кроме того, все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Как отметил представитель Минтуризма Кипра, путешественники, у которых тест на коронавирус даст положительный результат будут отправлены на лечение, а расходы на их проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство.

АТОР также подтверждает, что Кипр сохранит упрощенную процедуру выдачи виз: россиянам, как и до пандемии, будут оформляться про-визы, подать заявление на которые можно онлайн.

По официальным правилам, оформление про-визы на Кипр занимает до пяти рабочих дней, но, по факту, консульства Кипра делали про-визу за сутки. Таким образом, у россиян будет возможность приобрести тур на Кипр в «последнюю минуту» (за 7-10 дней до поездки) и успеть пройти необходимое ПЦР-тестирование в срок.

Напомним, что как сообщал ранее наш портал, еще в начале декабря туроператор «Библио Глобус» открыл продажи туров на Кипр с марта 2021 года. На сайте компании можно приобрести путевки на остров из 12 российских городов.

Кроме того, с 22 ноября регулярные рейсы в Ларнаку (официально имеющие статус «грузопассажирских) возобновил "Аэрофлот", они выполняются по средам и воскресеньям.

Отметим также, что в 2019 году на Кипре побывали около 780 тыс. российских туристов. Доходы от туризма составляют 13% ВВП Кипра.

/TOURBUS.RU