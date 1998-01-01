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Costa возобновляет круизы

Возобновление круизного сообщения лайнеров компании Costa Cruises начнется 27 марта с флагмана Costa Smeralda

Круизные лайнеры итальянской компании Costa Cruises, входящей в состав Carnival Corporation & plc, готовы снова отправиться в плавание и предложить своим гостям круизный отдых с усовершенствованным протоколом безопасности, - сообщили нам в компании.

Возобновление круизного сообщения начнется с флагмана Costa Smeralda, его отправление запланировано на 27 марта. Маршрут корабля остается неизменным, он будет выполнять трех- и четырехдневные мини-круизы или альтернативный семидневный круиз по самым красивым итальянским городам – Савоне, Специи, Чивитавеккье, Неаполю, Мессине и Кальяри.

С 1 мая Costa Smeralda вернется в Западное Средиземноморью с недельными круизами и посетит Савону, Чивитавеккью и Палермо, а также Марсель, Барселону и Пальму-де-Майорка.

Второй лайнер Costa Luminosa также вернется в эксплуатацию и 2 мая отправится из порта Триеста в Бари, тем самым начав семидневные круизы по Греции и Хорватии.

В сотрудничестве с властями стран, находящихся на пути следования лайнеров, Costa разработала собственные протоколы безопасности для максимальной защиты пассажиров от рисков во время путешествия.

Согласно протоколу, оперативные меры реагирования на Covid-19 включают в себя ограничение заполняемости лайнера, ПЦР-тестирование гостей и членов экипажа, проверку температуры при высадке и повторной посадке на судно, охраняемые береговые экскурсии, физическое дистанцирование на лайнере и в круизных терминалах, а также, усиленные санитарно-гигиенические требования и расширенный список медицинских услуг на борту, использование при необходимости защитных масок.

Остальные круизы, запланированные до конца мая, будут отменены. Costa проинформирует турагентов и гостей об изменениях в маршрутах и расписании кораблей.

/TOURBUS.RU