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Башкирский туризм теперь будет развивать Эльмира Туканова

Ранее Эльмира Туканова, хорошо известная в профессиональной среде, в течение восьми лет возглавляла Центр развития туризма Свердловской области

Председателем Государственного комитета Башкирии по туризму назначена экс-глава центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, которого цитирует «Интерфакс».

"Мы приняли решение назначить председателем Государственного комитета республики Башкортостан по туризму нового человека — Туканову Эльмиру Наильевну. Эльмира Наильевна родом из нашей республики, родилась в деревне Тазларово Зианчуринского района", — сообщил он на оперативном совещании республиканского правительства.

Занимавший этот пост ранее Салават Нафиков "старался, многое сделал, мы нашли ему другую работу, где он тоже близко будет заниматься этими вопросами", добавил г-н Хабиров.

Эльмира Туканова окончила Нижневартовский госуниверситет и Уральский экономический университет. Г-жа Туканова развивала туризм в Тюменской области, затем занималась организацией московской туристической выставки "Интурмаркет", была директором по связям с общественностью Ассоциации туроператоров России, а в начале 2013 года возглавила Центр развития туризма Свердловской области.

Эльмира Туканова считается соратницей нынешнего свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они хорошо знакомы еще по совместной работе в Тюменской области в середине 2000-х.

11 февраля г-н Куйвашев вручил Эльмире Тукановой знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Глава региона, удовлетворив прошение Тукановой об уходе с поста руководителя центра, поблагодарил ее за работу, "способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала".

Ранее, в январе этого года, Эльмира Туканова подвела в местных СМИ итоги работы Центра развития туризма за последние годы. Так, в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга появились туристско-информационные стойки с путеводителями по области. Кроме того, там теперь работают специалисты турцентра, которые могут подобрать маршруты путешествия, познакомить с достопримечательностями и особенностями Свердловской области.

Эльмира Туканова также отметила, что Центр стал инициатором международного туристического форума «Большой Урал», был создан проект «Инклюзивный туризм в Свердловской области на период 2018–2021 годов».В регионе был разработан «Императорский маршрут», посвященный истории династии Романовых на Урале.

В сфере детско-юношеского и образовательного туризма развивался проект «Урал для школы». Кроме того, выпущен мобильный гид-путеводитель по Свердловской области «Открой Урал», - рассказала она.

В то же время, как отмечает газета «Коммерсант — Екатеринбург», “За время руководства Эльмиры Тукановой свердловский ЦРТ неоднократно подвергался критике. В частности, руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев ранее заявлял, что работа центра неэффективна, а у профессионального сообщества «большие вопросы к финансовой чистоплотности руководителей центра».

В связи с этими заявлениями в октябре прошлого года ЦТР подал в суд на Михаила Мальцева».

/TOURBUS.RU

