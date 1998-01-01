Singapore Airlines теперь летает в Москву три раза в неделю

Сейчас гражданам России разрешен транзит через Сингапур, они также могут посетить страну в рамках программы Connect@Singapore

Авиакомпания Singapore Airlines, возобновившая в конце января рейсы в Москву, со среды увеличила их количество с одного до трех раз в неделю.

Теперь рейсы в Сингапур будут отправляться каждый понедельник, четверг и субботу в 15:20 из аэропорта Домодедово, а обратный рейс из Сингапура в Москву по средам, пятницам и воскресениям в 00:05 из аэропорта Чанги. Все рейсы будут выполняться на лайнере Airbus A350.

Регулярное авиасообщение между РФ и Сингапуром, приостановленное из-за пандемии COVID-19 в марте, было возобновлено 8 февраля. Разрешенная частота полетов — до трех раз в неделю. До приостановки рейсов Singapore Airlines была единственным перевозчиком на линии Москва — Сингапур.

«Сингапурские Авиалинии» также сообщили нам, что усилили свои протоколы уборки и внедрили новые процессы для защиты здоровья и безопасности своих пассажиров. Все самолеты проходят тщательную уборку, включая процедуры орошения, дезинфекцию поверхностей и использование высокоэффективных фильтров для макрочастиц.

Контакт с людьми также сводится к минимуму за счет введения цифровых посадочных талонов, проездных документов, бортовых меню и переноса материалов для чтения на собственные мобильные телефоны пассажиров.

Напомним, что на данный момент въехать в Сингапур могут лишь отдельные категории российских граждан, граждане некоторых стран ЮВА, получившие специальный документ, а также граждане Сингапура и обладатели вида на жительство.

При этом еще в конце декабря власти Сингапура объявляли о запуске инициативы Connect@Singapore, в рамках которой планируется открыть «коридор» для бизнесменов, официальных лиц и путешественников с "высокой экономической ценностью" из всех стран мира. Указанным категориям иностранцев разрешат краткосрочное пребывание в стране сроком до 14 дней.

Сейчас гражданам России разрешен транзит через Сингапур. При этом пассажиры должны иметь медицинскую справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Как завил ранее директор туроператора Space Travel Артур Муадян, «Гибридные открытия авиасообщений с той или иной страной сейчас по факту вводят в заблуждение не только туристов, но и туркомпании. Туристы покупают билеты, а потом сталкиваются с проблемами в виде тех или иных ограничений.

Ценность возобновления рейсов Singapore Airlines с точки зрения туризма, как выездного, так и въездного – практически нулевая.

Но в любом случае, это позитивный шаг, прежде всего, для авиакомпаний. Известно, что простой для самолетов экономически невыгоден, лучше летать, даже если с минимальной загрузкой».

«Можно, в теории, рассмотреть варианты транзитного перелета через Сингапур на Мальдивы, в Таиланд. Остальные же варианты, например, Шри-Ланка на Singapore Airlines – это больше для гурманов – постоянных клиентов и любителей этой авиакомпании, для которых главное – именно надежность и высокий уровень сервиса перевозчика», – отметил, в свою очередь, Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений компании «Интурист».

/TOURBUS.RU