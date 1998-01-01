Россия приостановила авиасообщение с Великобританией еще на месяц

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение об очередном продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией.

Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года, сообщает оперштаб.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года включительно в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

Между тем, как мы сообщали ранее, Великобритания с 15 февраля обязала всех прибывающих в страну сдавать два теста на коронавирус по прибытии

"Все путешественники должны при въезде в страну предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, согласно нововведению, все лица, прибывающие в Великобританию из других стран, должны сдать еще два теста на коронавирус – на второй и на восьмой день. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, а затем получить в аэропорту", — cообщает издание Independent.

По словам главы Минздрава страны, ужесточение связано с опасением распространения нового штамма коронавируса и увеличения числа зараженных.

В Британии по-прежнему будет действовать и правило о десятидневной самоизоляции по приезде в страну. При этом граждане, которые прибыли из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, будут изолированы на 10 дней за свой счет в одном из 16 отелей-обсерваторов.

Прибывающие из этих стран должны будут заплатить $2410 за 10-дневное проживание в гостинице. В группу "повышенного риска" включены 33 страны, России среди них нет. За сокрытие информации о прибытии из стран "красной зоны" может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Тем, кто не сдал обязательный тест на коронавирус по прибытии, грозит штраф в размере тысячи фунтов. Не сдавшим второй обязательный тест выпишут штраф в 2 тыс. фунтов и продлят обязательный карантин до 14 дней. За нарушение карантина гражданину придется заплатить более 5 тыс. фунтов, при повторном нарушении – более 10 тыс. фунтов.

Также все положительные тесты будут проходить дополнительную проверку для определения штамма коронавируса.

/TOURBUS.RU