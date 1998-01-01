Новости Петербург намерен стать лидером медицинского туризма В этом году Северная столица ожидает рост числа российских медицинских туристов более, чем на 20%

На сайте Агентства медицинского туризма города на Неве появился первый в стране профильный онлайн-акселератор для клиник и санаториев, который благодаря наличию версий на русском и английском языках уже вызвал интерес со стороны как российских, так и иностранных специалистов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как подчеркивают разработчики из Санкт Петербургского агентства медицинского туризма, акселератор призван помочь клиникам и санаториям в привлечении пациентов из других стран и регионов. Его участники имеют возможность освоения методологии развития медицинского и оздоровительного туризма, внедрения единых сервисных стандартов работы с туристами (в т. ч. иностранными), а также получают поддержку для выхода на международный рынок. «В силу нашей подготовленности и понимания процессов, мы совместно работаем на опережение и активно сотрудничаем с регионами в рамках развития сферы медицинского туризма и повышения качества туристских услуг, - говорит председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - У комитета и агентства общие задачи по продвижению имиджа города как центра здравоохранения высокого уровня, а также привлечения дополнительных туристических потоков, не зависящих от сезона». По данным комитетом по здравоохранению Петербурга и медицинского информационного аналитического центра города, в 2019-м Северной столице удалось привлечь около 128 тыс. иностранных медицинских туристов, которые в общей сложности получили услуг на сумму почти 874,5 млн рублей. В 2020 году показатели по понятным причинам «просели» на 24 и 39% соответственно (до 96,6 тыс. человек и 528 млн рублей), однако темпы падения количества иностранных медицинских туристов (в сравнении с общим падением иностранного турпотока) оказались ниже в 2,8 раза. В 2021 году город ожидает прирост потока по внутреннему медицинскому туризму до 23%, а в сегменте международного всё будет зависеть от открытия границ. Как считает советник генерального директора АО «Санкт Петербургское агентство медицинского туризма» Наталья Юдина, ставку надо делать как раз на масштабном рынке внутреннего медицинского туризма. По ее словам, в 2019 году объем взаиморасчетов между территориальными фондами ОМС с Петербургом составлял около 10 млрд рублей, а за 9 месяцев 2020-го этот показатель составил 8 млрд. «Получается, что по этому показателю Петербург и до, и во время пандемии демонстрировал одинаковый результат. – констатирует она. - Это означает, что пациенты из других регионов доверяют бренду медицины города и выбирают Северную столицу как надежную медицинскую дестинацию». При этом город действительно располагает как технологиями, так и мощностями для приема медицинских туристов. К примеру, в систему санаторно-курортного комплекса Петербурга входят десятки объектов размещения с общим числом мест около 15 тыс., а многие клиники имеют высокий международный авторитет. С учетом того, что новая тема реабилитации после ковида в Петербурге уже реализована во множестве медицинских учреждений, и губернатор города Александр Беглов уверен, что у обладающего крупным оздоровительным кластером Петербурга в этом направлении имеется большой потенциал. Возможно, что с постепенным выходом из провала туризма в целом и медицинского в частности связана и отставка вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, который накануне Нового года прославился рекомендацией туристам не приезжать в Северную столицу. Как ожидается, он покинет свой пост до начала марта. /TOURBUS.RU

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