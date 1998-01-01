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17 февраля
S7 полетит из Москвы в Бодрум
Рейсы на Эгейское побережье Турции начнутся в конце апреля и будут выполняться три раза в неделю
Авиакомпания S7 с 26 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Бодрум. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320neo, сообщила компания.
"Перелеты в Турцию доступны для всех путешественников из России при условии, что будут соблюдаться действующие в стране защитные меры на фоне пандемии коронавируса", — сказано в сообщении.
Отправление из Домодедово в 12:20, прилет в Бодрум в 16:25, билеты по безбагажному тарифу с вылетом 26 апреля и возвращением 5 мая продаются сейчас по цене 22.125 руб.
Ранее в феврале министр туризма Турции заявил страны Мехмет Эрсой заявил: "Наша цель – открыть курортный сезон в апреле, для начала – в наиболее популярных у туристов регионах. Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское".
Г-н Эрсой отметил, что первыми в Турцию поедут европейцы, а в конце апреля-мае – россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем – мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан. Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.
"Мы сосредоточились на новой цели – 31 млн иностранных туристов. Нам очень важно рекламное продвижение и обратная связь от путешественников, которая в год пандемии была положительной – лишь единицы заболели коронавирусом. Это вселяет уверенность в туристов со всего мира", — резюмировал министр.
Напомним, что с конца декабря для въезда в Турцию россиянам необходима справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. Требование действует до 1 марта. Транзитным пассажирам, которые остаются в зоне пересадки, справка с отрицательным тестом на коронавирус не нужна.
При этом ранее мы сообщали, что российские туристы в 2020 году снова заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции, несмотря на снижение турпотока на 70%.
Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда в стране побывало более 7 млн россиян. Второе место заняли граждане Болгарии (1,2 млн), третье – Германии (1,1 млн). Также в первой пятерке Украина (997 тыс.) и Великобритания (820 тыс.).
Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 16,7%, болгарского – 9,7%, немецкого – 8,8%.
/TOURBUS.RU
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