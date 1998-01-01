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17 февраля
На Красной Поляне сходят лавины, часть горнолыжных трасс закрыта
Регион Большого Сочи борется с последствиями сильнейшего снегопада
Сильный снегопад в Сочи спровоцировал сход лавин и закрытие горнолыжных трасс в регионе, - сообщают сегодня СМИ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них три — на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна", повреждений инфраструктуры нет", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. О пострадавших также не сообщается.
По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в предгорной и горной зоне Сочи очень сильный снег будет идти до середины дня среды. "В горных районах в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курорта", — говорится в сообщении.
В связи ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют заботиться о собственной безопасности и обращать внимание на SMS-сообщения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией по местным теле- и радиостанциям.
"Снегопад в предгорных и горных районах курорта продолжается вторые сутки. По состоянию на 8 утра осадки умеренные, без критических отметок. За ночь на территории Большого Сочи под тяжестью снега повалено 35 деревьев, оперативно убраны аварийными службами", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.
Городской оперативный штаб контролирует все работы по устранению последствий непогоды круглосуточно. Во всех четырёх внутригородских районах курорта работы по ликвидации последствий снегопадов велись всю ночь. Задействованы сто единиц спецтехники и человек.
"Системы жизнеобеспечения Сочи работают в штатном режиме без сбоев. Ситуация на дорогах находится под контролем специалистов дорожных служб и администраций внутригородских районов курорта", — подчеркивает пресс-служба. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.
В то же время аэропорт Краснодара после сильного снегопада и суточного простоя в среду утром возобновил прием и отправку воздушных судов, количество обслуживающих рейсы бригад удвоено, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Аэропорт работает в усиленном режиме. Приняты меры для оптимизации вылетов и стабилизации расписания в течение суток. Удвоено количество персонала по обработке багажа и обслуживанию воздушных судов. Обслуживание пассажиров части рейсов перенесено в Терминал-2 международных авиалиний", — говорится в сообщении".
P.S. В пресс-службе курорта Красная Поляна сегодня во второй половине дня сообщили, что часть трасс курорта открыта для катания, в обычном режиме работают прокаты и инструкторы.
"На текущий момент на курорте Красная Поляна открыто порядка 20 горнолыжных трасс Центрального и Восточного секторов на отметках между 1500 и 900 м над уровнем моря. Трассы выше отметки 1500 м закрыты из-за лавинной обстановки. На курорте в обычном режиме продолжают работу прокаты, инструкторы и ски-сервис", — сообщили в пресс-службе.
С отметки 1460 м до "Поляны 2200" канатная дорога работает в прогулочном режиме для подъема на панорамную площадку. К вечернему катанию с 18:30 курорт планирует открыть трассы от высоты 1460 м до Поляны 960: несколько синих и одну зеленую – учебную.
В пресс-службе курорта "Роза Хутор" также отметили, что катание возможно, днем в среду открыты 45 км трасс на высотах до 1600 м над уровнем моря."Открыты трассы "Обер хутор" ниже 1600 м, цирк "Роза Хутор" от подъемника "Сказка" и ниже, Финишная зона, Стэш парк, детский и учебный склоны", — сообщили в пресс-службе.
/TOURBUS.RU
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