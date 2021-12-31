Туркомпаниям нужно готовиться к росту числа судебных разбирательств

Около полутора лет понадобилось жителю Пскова для того, чтобы взыскать с туроператора компенсацию за испорченный отдых в Турции: по сообщению Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по городу на Неве, питерским судебным приставам удалось взыскать с продавца тура более 96 тыс. руб., - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как следует из сообщения ФССП, действия приставов стали следствием решения Псковского городского суда, который встал на сторону туриста и постановил взыскать с туроператора в его пользу сумму, заплаченную по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф (всего - более 96 тыс. руб.). «Исполнительный лист о взыскании поступил в Калининский РОСП ГУФССП России по Петербургу: судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства, а вскоре деньги списали с банковского счета фирмы и перевели взыскателю», – говорится в сообщении ФССП.

Неисполнение условий договора были очевидны: в соответствии с ним мужчина должен был отдыхать в Анталии с 14 по 24 июня 2019 года в отеле 5* по системе «всё включено». Однако за всё время отдыха он не смог воспользоваться телефоном, телевизором, кондиционером и холодильником (они не работали), мини-бар и питьевая вода в номере отсутствовали, а из десяти дней три дня отель был без электричества и воды в номерах. Несмотря на то, что турист не раз заявлял о желании быть переселенным из отеля, ни его администрация, ни представитель туроператора так и не отреагировали.

Как результат, клиент подал в суд, выиграл его, а приставы списали со счета оператора не только заплаченные за испорченный отдых деньги, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Аналогичные случаи – не редкость. Так, 10 декабря 2020 года в Октябрьском районном суде Петербурга завершилось рассмотрение дела о защите прав потребителя примерно по тем же основаниям. Речь шла об отдыхе в отеле 4* в Турции. Как выяснил суд, несовершеннолетнюю дочь истицы и ее свекровь поселили в номер, в котором «кафельная плитка в ванной комнате была покрыта черной плесенью, штукатурка на потолке в номере отслаивалась и отпадала, а холодильник изнутри был покрыт желтыми и коричневыми пятнами по всей площади».

А вместо надлежащего мытья посуды сотрудница «отеля» «стряхивала остатки еды с тарелки салфеткой, вытирая ее этой же салфеткой и ставя тарелку на полку с «чистой» посудой»…

Несмотря на явные нарушения, истица смогла добиться переселения членов семьи в адекватные условия только после внесения дополнительной платы в размере $355. А гид согласился на это лишь после написания заявления на бланке принимающей организации, который включал строчку об отсутствии претензий.

Однако это не помешало подать на оператора в мировой суд, который вынес решение о взыскании не только дополнительных расходов, но и морального вреда, и штрафа – всего почти на 50 тыс. рублей. И хотя туроператор подал апелляционную жалобу, решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Стоит учесть, что в условиях пандемии судебная практика пока не устоялась. И если в одних случаях суды встают на сторону туриста, в других принимают сторону продавца туров.

Тот же Псковский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований одной из клиенток туроператора за отдых, сорванный в Турции в апреле-мае 2020 года. Псковичка заплатила турагентству больше 59 тыс. рублей за отдых в Кемере, однако он так и не состоялся. Оператор поездки предложил ей перенести тур на другие даты, но этот вариант ее не устроил: клиентка пыталась вернуть деньги, неустойку и 10 тыс. рублей за компенсацию морального вреда.

Однако Псковский городской суд решил в удовлетворении ее исковых требований отказать, поскольку постановлением правительства РФ от 20 июля 2020 года срок возврата денег установлен до 31.12.2021 г. И, скорее всего, количество судебных дел, так или иначе связанных с пандемией, будет только нарастать.

Как считает глава юридического агентства Persona Grata Георгий Мохов, «в настоящее время судебная практика по применению новых норм неоднородна: более-менее ее картина сложится не ранее, чем через полгода, а сейчас суды принимают противоположные решения по сходным делам».

Однако, по его мнению, «надо быть готовыми работать в новых условиях, по-максимуму стараясь оговорить в договорах разные нюансы, предусматривая вероятные изменения условий в связи с эпидемиологической ситуацией».

/TOURBUS.RU