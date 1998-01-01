Роман Абрамович заинтересовался туристическим бизнесом

Две новых компании российского миллиардера планируют возвести гостиничные комплексы в Геленджике и Карелии

У миллиардера Романа Абрамовича может появиться новый бизнес: предприниматель зарегистрировал компании в Карелии и Геленджике, которые могут заняться развитием гостиничных объектов, - сообщает сегодня газета «Коммерсант».

Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц: ООО «УК "Норд Эстейт"» и «УК "Юг Эстейт"», следует из данных ЕГРЮЛ. Обе компании зарегистрированы в начале февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью. Три источника на рынке недвижимости рассказывают, что бизнесмен активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии.

Один из собеседников издания рассказывает, что в Геленджике Романа Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

По его словам, в число рассматриваемых им площадок входило «Шато де Талю». Эта компания контролируется Ольгой Ткачевой, супругой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Сейчас «Шато де Талю» выпускает вино: общая площадь виноградников составляет 101 га, информации о гостиничной деятельности на сайте нет.

Хотя вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев говорит, что строительство отеля изначально планировалось в составе комплекса.

Собеседник издания в винодельческой отрасли указывает, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 млн руб. за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит 200–500 млн руб. Впрочем, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова добавляет, что окупаемость инвестиций в гостиничный проект в Геленджике может быть под вопросом: сезон здесь длится только пять месяцев, а спрос на люксовое размещение формируют только внутренние туристы. Достижимый уровень загрузки объекта может составить 36–38%. «Вероятно, что проект будет реализован в формате бутик-проекта»,— говорит г-жа Уханова.

Что же касается Карелии, то издание выяснило, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.

«УК «Норд Эстейт» зарегистрирована в поселке Кортела на берегу Ладожского озера. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что стоимость строительства люксового отеля в Карелии и Геленджике сопоставима и составляет 37–74 млн руб. на номер.

Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко называет Ладогу очень удачной локацией, ориентированной на гостей из Санкт-Петербурга. «При этом качественных полноформатных средств размещения, особенно для требовательных туристов, в районе пока очень мало»,— поясняет она.

Кроме того, отмечает издание, для таких вложений, похоже, настал удачный момент. В понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры.

Средства должны выделяться на срок до 15 лет со ставками от 3% до 5% годовых. Сейчас же средняя ставка по таким кредитам составляет 14%.

/TOURBUS.RU