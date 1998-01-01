АТОР предлагает правительству отменить для туроператоров на год все налоги и взносы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что направила вице-премьеру правительства РФ Дмитрия Чернышенко пакет срочных и стратегических предложений по поддержке туристической отрасли, которая не может выйти из кризиса в условиях закрытых границ.

"Несмотря на то, что постановлением правительства от 20 июля 2020 года туроператорам был дан почти полуторагодовой период на перенос не состоявшихся из-за пандемии туров, в 2021 году по-прежнему существуют объективные проблемы с его фактической реализацией.

В частности, новых зарубежных направлений, доступных для российских туристов (тем более, массовых), практически не открыто", — отметили в ассоциации.

Там подчеркнули, что ситуация на рынке въездного туризма еще хуже: туроператоры в этой сфере уже год не получают новых заявок – и это продлится как минимум до 2022 года.

В связи с тяжелой ситуацией АТОР предлагает правительству рассмотреть ряд мер по поддержке туротрасли.

В качестве срочной меры предлагается отменить в 2021 году все налоги и взносы для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС.

"Туроператоры по итогам 2020 года, в отличие от других отраслей, остались не просто с "недополученной прибылью", но и с неисполненными обязательствами перед клиентами. А исполнить их невозможно из-за продолжения пандемии и введенных ограничений на перемещения по миру", — пояснили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что мера будет способствовать исполнению поручения президента РФ о полном восстановлении рынка труда к концу 2021 года. В частности, отмена взносов позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе.

В качестве долгосрочной меры в АТОР предложили ввести льготы по уплате налогов для туроператорских компаний – по аналогии со льготами, введенными для сферы IT.

"Предлагается рассмотреть вопрос снижения взносов туроператоров в ПФР, ФСС и ФОМС – до 7,6% вместо 30-15%, действующих сейчас, снижения налога на прибыль до 3% и снижения НДС до 7%", — отметили в ассоциации. Такие льготы в АТОР предлагают ввести с 2022 по 2025 годы.

В руководстве АТОР считают, что предлагаемые меры поддержки впишутся в разрабатываемый сейчас в правительстве очередной пакет помощи бизнесу.

По данным СМИ, он может включать ряд мер по сохранению занятости, списание задолженности по налогам и страховым взносам для компаний из наименее восстановившихся отраслей, переходный налоговый режим для ряда категорий предприятий, продолжение программ льготного кредитования на заработную плату в размере МРОТ и пр.

Также ряд предложений по поддержки туротрасли в 2021 году анонсировал недавно и Ростуризм. Так, руководитель ведомства Зарина Догузова, выступая в ходе пресс-конференции в Улан-Удэ 7 февраля, сообщила, что ведомство предложит правительству продолжить все успешные проекты 2020 года, включая и меры антикризисного характера.

Это, касается, например, права туроператоров использовать средства фонда персональной ответственности для выплат туристам, если он пополнил фонд, или не пополнять фонд и решать вопросы с туристами из имеющихся средств, если они возникают.

Также Ростуризм, по имеющимся данным, намерен предложить правительству продлить на 2021 год отмену взносов туроператоров в резервный фонд «Турпомощи», по аналогии с 2020 годом.

Эти предложения регулятора рынка уже получили одобрение со стороны всех участников АТОР, отметили в руководстве Ассоциации.

/TOURBUS.RU