Итальянские власти в последний момент продлили запрет на работу горнолыжных комплексов

Зимние курорты Северной Италии должны были заработать вчера, но теперь останутся закрытыми, по крайней мере, до 5 марта

«Не поддающаяся логическому объяснению ситуация с горнолыжными курортами продолжает развиваться в Италии. Теперь все итальянские курорты постиг еще один удар. Согласно указу министра здравоохранения Роберто Сперанца, запрет на любительский горнолыжный спорт и отдых продлен по меньшей мере до 5 марта», - сообщает сегодня портал Superski.ru.

Как отмечает портал, эта мера учитывает последние эпидемиологические данные, опубликованные в 12 февраля, которые показывают, что британский штамм коронавируса, характеризующийся большей контагиозностью, составляет в среднем 17,8% от общего числа новых случаев. При этом не уточняется, на какой территории Италии наиболее распространен этот вариант коронавируса.

Озабоченность распространением этого и других вариантов коронавируса привела к принятию аналогичных мер во Франции и Германии.

При этом в протоколе от 12 февраля Научно-технический комитет Италии разрешил возобновление работы горнолыжных объектов в регионах, включенных в так называемые "желтые зоны". "В настоящее время, по всей видимости, не существует необходимости для дальнейшего продления ограничений, в том числе предусмотренных для горнолыжного сектора," – сообщалось в решении. После этого указа большинство горнолыжных курортов Италии сообщило о грядущем открытии вчера, 15 февраля.

Но уже на следующий день один из крупнейших горных регионов, Трентино, был переведен в «оранжевую» зону, где действуют более серьезные ограничения. Тем не менее, курорты Ломбардии, Пьемонта, Венето и Валле д`Аосты сообщали о грядущем открытии подъемников, начиная с 15 февраля. Южный Тироль, который находится в оранжевой зоне, собирался открыться 28 февраля.

При этом в регионе Доломиты Суперски первые подъемники, находящиеся в Венето (пять курортов) должны были заработать 15-17 февраля.

Новый указ о продлении ограничений и запрете на работу подъемников, был выпущен меньше, чем за 13 часов до предполагаемого открытия большинства курортов.

Ранее, после принятия санитарного протокола, четко определяющего регламент работы, курорты бросили все силы на экстренную подготовку трасс и запуск подъемников, которые были закрыты для туристов в течение всего зимнего сезона. До этого на единичных открытых трассах могли тренироваться только профессиональные спортсмены.

Горнолыжные подъемнники и курорты Италии были готовы к открытию еще в конце ноября, с учетом соблюдения всех необходимых мер.

Политический кризис, разразившийся в Италии, отставка правительства, а также последующее принятие протокола Научно-технического комитета, разрешившего открытие подъемников, дало горным курортам надежду на хотя бы краткое возобновление работы, пусть и в конце сезона. Кардинальный разворот на 180 градусов стал новым ударом для всей отрасли. "Принятое решение является показателем "уважения", которое уделяется этому сектору," – комментируют новый указ СМИ Италии.

Напомним также, что вчера авиакомпания "Победа" сообщила, что с 26 марта возобновляет полеты в аэропорт Бергамо, популярный у российских горнолыжников. Рейсы будут выполняться по пятницам.

При этом "Победа" напоминает, что вылет в Италию из России сейчас возможен только для граждан, с видом на жительство Евросоюза, Великобритании Швейцарии или имеющих основания для въезда (высококвалифицированные медработники, студенты, дипломаты или направляющиеся на лечение).

/TOURBUS.RU