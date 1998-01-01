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Словения открыла границу для граждан России

Въехать в страну можно с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о том, что турист уже переболел коронавирусом

Словения в тестовом режиме открывает границы для граждан стран Шенгенского соглашения и приезжающих из стран «красного списка», включая Россию, следует из постановления правительства республики, которое публикуют местные СМИ.

Согласно документу, посетить страну гражданам из «красного, списка» можно только со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий, список учреждений разделен по регионам.

Кроме того, Словения разрешит въезд тем, кто уже переболел коронавирусом. Для этого потребуется предъявить справку с положительным результатом теста на ковид, который был сделан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода.

Также понадобится справка от врача о выздоровлении (это относится только к гражданам стран Шенгенского соглашения).

«Лицу, предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech / Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca тоже разрешен въ

езд», — следует из постановления.

Что касается европейских стран, то с 13 февраля контрольно-пропускные пункты на внутренних границах страны, на автомобильных и железнодорожных путях свободны. «Из Италии, Австрии, Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда», — подчеркивается в постановлении.

Указ действует до 19 февраля, но власти планируют продлить его действие, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

На сегодня в этой небольшой стране на Адриатике было подтверждено 179.780 случаев заражения коронавирусом, выздоровело163.162 человека, скончались 3728. За последние дни обстановка в стране заметно улучшилось, так, если на прошлой неделе ежедневно выявлялось около тысячи заболевших, то вчера — лишь 303.

/TOURBUS.RU