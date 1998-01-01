|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
16 февраля
Диалог бизнеса и власти обсудят на форуме TITW Online
Сессия «Диалог бизнеса и власти: как принять участие в регулировании сферы гостеприимства?» пройдет 19 февраля в рамках конференции TITW Online
Пандемия изменила не только бизнес-процессы во всех сферах туризма, но и степень вовлеченности профессиональных объединений в развитие отрасли. Проблемы и противоречия внутри индустрии гостеприимства обострились в кризисный период, а активность экспертного сообщества возросла.
19 февраля в рамках сессии «Диалог бизнеса и власти: как принять участие в регулировании сферы гостеприимства?» на TITW Online профессионалы обсудят вопросы участия бизнеса в регламентации нестандартных средств размещения, инициативы и проекты по регулированию медицинского туризма, придорожной гостиничной инфраструктуры, а также малых средств размещения для развития сферы гостеприимства в целом.
Сессия состоит из четырёх блоков.
Пленарная дискуссия "Профессиональные объединения, как формируется повестка работы в настоящее время".
Волков Алексей, вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ)
Инна Пехова, руководитель Центра Креативного Гостеприимства, Вице-президент Национального Туристического Союза
Сергей Селиванов, Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ
Андрей Игнатьев, президент РСТ
Автомототуризм. Как создаются новые инструменты развития туризма
Спикеры:
Андрей Артюхов, руководитель комитета ОСИГ по развитию автомототуризма и караванинга, Президент "Лиги караванеров и автопутешественников"
Анастасия Козлова, генеральный директор, ООО «Автодор-Девелопмент»
Денис Баркаров, руководитель комитета по Автотуризму РСТ, член экспертного совета при комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Spa & wellness. Новые инструменты для развития оздоровительного и медицинского туризма
Спикеры:
Наталья Филиппова, лидер нициативной группы предпринимателей индустрии СПА, уполномоченный представитель комитета по медицине и организации здравоохранения в "Деловой России"
Дмитрий Шлопак, общественный уполномоченный в сфере управления активами, член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Нерегламентируемые средства размещения, как вернуть бизнес в оборот?
Спикеры:
Яна Бабина, президент Гильдии малых отелей, хостелов и посуточной аренды жилья России, общественный деятель по законодательным инициативам малых средств размещения и их регулированию
Марина Гончаренко, руководитель отельной группы Bronevik.com
Каждый день конференции ориентирован на свою аудиторию:
17.02 - Туроператоры и турагенты
18.02 - Business Travel & MICE
19.02 - Отели и санатории
Какие вопросы мы ещё обсудим?
Уроки пандемии: за счёт чего мы пережили 2020'й и почему рассчитываем на рекордные продажи в 21'м?
Как подготовить турагентство к работе в 2021 году?
Как перевести бизнес в онлайн и избежать новых штрафов по кассам?
Пандемическая адаптация: новые инструменты автоматизации и повышения эффективности работы агентства от Amadeus
Тревел-индустрия в 2021 году: аналитика B2B.Ostrovok и планы на будущее
Online Booking Tool battle: что готовы предложить онлайн-сервисы на вновь сформировавшемся рынке?
Диалог бизнеса и власти: как принять участие в регулировании сферы гостеприимства
TMC и/или IT: где проходит медиана?
Как стать эффективным Бизнес Тревел Агентством: автоматизация и забота о клиентах
Технологии и тонкости бронирования апартаментов и маломестных объектов размещения
beAmore - event-маркетплейс подключает массовый туризм!
Direct Rates – оптимизация процессов онлайн бронирования по 3D - договорам
Партнеры мероприятия: Мой Агент, Bronevik.com, i’way, beAmore, Академсервис, B2B.Ostrovok.ru, BizOnTrip, Amadeus, TurMarketing, Интурмаркет, Madison Consult, DigitalWill, Welcome Times, Travel Marketing, Business Travel Community, Russian Hotel Talks.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72