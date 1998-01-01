Венгрия - страна-партнёр весенней серии Workshop «Турбизнес»

Венгерское национальное управление по туризму вновь стало партнером осенней серии Workshop «Турбизнес». Венгрии присвоен статус «Страны-партнёра» самых популярных и широких по географии российских деловых мероприятий в сфере туризма.

Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, «за последние несколько лет поток российских туристов в нашу страну динамично растет. При этом особенно приятно, что в 2019 году количество туристов из России заметно увеличилось не только в Будапеште, но на всех популярных термальных курортах, в том числе в Хевизе и Хайдусобосло.

После открытия границ и восстановления российского турпотока в Венгрию, повышенный интерес россияне вновь будут проявлять, как к санаторно-курортному отдыху, так и к поездкам в Будапешт и его окрестности.

При этом в новых условиях большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на «обособленный» спрос - авторские программы, пешие экскурсии, активные туры».

Все посетители деловых встреч «Турбизнес» в 35 городах их проведения смогут получить богато иллюстрированные информационные материалы, представляющие различные виды отдыха в Венгрии, включая брошюры о термальных курортах, озере Балатон, винном и гастрономическом туризме

Напомним, что workshop «Турбизнес» успешно проводятся уже более 20 лет в регионах России и в странах ближнего Зарубежья. Весенняя серия мероприятий на этот раз вновь пройдет в традиционном живом формате, по которому так соскучились профессионалы отечественной туриндустрии. Весенняя серия деловых встреч профессионалов туризма стартует 10 марта в Ярославле и охватит 35 городов России и Беларуси.

Ждем вас на главном весеннем туристическом роуд-шоу страны и добро пожаловать в Венгрию! Üdvözöljük Magyarországon!

Подробно о предстоящих деловых мероприятиях