Мэр Москвы вручил столичную премию в области туризма

На этот раз главную столичную награду за развитие туризма получили гендиректор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова, бизнесмен Михаил Куснирович и организаторы фестиваля «Золотая маска»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма, - сообщает портал мэра столицы.

Лауреатами премии 2020 года стали 26 человек.

В ходе вручения премии г-н Собянин выразил благодарность туристической отрасли Москвы, которая в непростой 2020 год продолжала работать и оказывать услуги гостям столицы и москвичам. "В этот год у нас количество туристов снизилось почти в два раза, тем не менее, это огромная цифра — 13 млн человек, — которая больше, чем было в 2010 году, когда не было пандемии", — сказал мэр.

Он напомнил, что правительство Москвы оказало поддержку ресторанам и гостиничному бизнесу в сложный период, "заказывая от города те или иные услуги".

"ГУМ даже в сложный период времени не отказался от проекта замечательного катка, который стал символом нашей физкультуры, наверное, города, принял очень много гостей и туристов.

Вместе с ним мы создали удивительный проект, когда торговый центр огромный, красивый стал центром борьбы с пандемией — одним из самых первых в России организовал прививочный пункт, который пользуется удивительной популярностью", — сказал г-н Собянин.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в 2017 году по предложению Собянина размер премий был увеличен до 1 млн рублей каждая. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между ними поровну.

За минувший период награды были удостоены 263 человека, в том числе 143 — в номинации "Физическая культура и спорт" и 120 — в номинации "Туризм".

На этот раз, как сообщает пресс-служба, в номинации «Туризм» премия была присуждена председателю совета директоров торгового дома «ГУМ» Михаилу Куснировичу — за вклад в развитие событийного туризма. Ежегодно под эгидой ГУМа проводится множество мероприятий. Среди них фестиваль цветов, фестиваль мороженого, открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Мероприятия способствуют увеличению туристского потока в Москву и расширению событийной столичной повестки.

Кроме того, наградой отмечена генеральный директор АО «Аэроклуб» Юлия Липатова — за вклад в развитие в Москве делового туризма и создание информационного ресурса covid19.aeroclub.ru. Агентство делового туризма «Аэроклуб» на протяжении 25 лет вносит существенный вклад в развитие туристического рынка, привлечение деловых путешественников, бизнеса и капитала в Россию и ее столицу. На платформе covid19.aeroclub.ru, которую компания запустила в период пандемии, собраны все актуальные данные о возможности деловых поездок в этот период.

Наконец, премии удостоен и коллектив АНО «Фестиваль “Золотая маска”» — за вклад в развитие в Москве внутреннего туризма и реализацию театрального проекта «Золотая маска в городе».

Каждую весну в рамках фестиваля «Золотая маска» в Москве ставят наиболее значимые спектакли театров из разных городов страны, собирающие десятки тысяч зрителей. В последние годы фестиваль обогатился новыми проектами — «“Золотая маска” в городе», «Маска плюс», «Легендарные спектакли и имена», «Лучшие спектакли в городах России, странах СНГ и Балтии». «Золотая маска» — партнер фестиваля «Путешествие в Рождество». Благодаря этому проекту до пандемии на новогодних площадках столицы выступали уличные театры из регионов России и других стран.

/TOURBUS.RU