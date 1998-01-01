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16 февраля
Финляндия объявит о новом порядке пересечения границы не раньше лета
Министры иностранных дел России и Финляндии обсудили перспективы восстановления туристического обмена
Несмотря на то, что на состоявшейся сегодня встрече в Петербурге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о вероятном скором восстановлении объёмов туристических поездок между странами, его финский коллега Пекка Хаависто по-прежнему не так оптимистичен, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Говоря о том, что из-за пандемии туристический поток между Россией и Финляндией снизился, Сергей Лавров выразил надежду, что в скором времени он может значимо увеличиться. «Надеемся, что вскоре всё выправится», - сказал он по поводу туризма.
Однако Пекка Хаависто еще накануне своего визита в РФ заявил, что «ограничения затрагивают не только Россию, но и другие соседние страны». «Их снятие возможно только тогда, когда уровень вакцинации от COVID-19 будет выше как в нашей, так и в соседних странах. – сообщил он. - Когда именно это случится, говорить пока ещё рано».
Хотя он и не преминул подчеркнуть, что «в обычное время мы всегда рады российским туристам - Финляндия по-настоящему дружелюбная страна». Вместе с тем,
по словам финского дипломата, ранее начала лета говорить о возможности открытия границы с РФ не приходится.
Он подтвердил: несмотря на то, что тесты на коронавирус при пересечении границы в виде эксперимента проводятся (всех въезжающих в Финляндию с 07:00 до 21:30 проверяют на инфекцию), пока окончательное решение по поводу документов, необходимых для въезда на территорию ЕС (в т. ч. и финскую) на уровне Шенгена не принято.
Ранее он заявил: «Мы обсуждаем внутри правительства и с нашими европейскими партнёрами, как вводить и использовать документ о вакцинации, а также требование отрицательного теста».
«Возможно, летом, когда большая часть населения будет привита, мы должны принять решение, какого рода документ будет подходящим для пересечения границы». – сказал он. До этого времени, скорее всего, о массовом туризме между РФ и Финляндией речи не идет.
Стоит напомнить: в Петербурге и Ленинградской области до начала пандемии Финляндия была одним из наиболее популярных направлений выезда за рубеж. Так, в 2019 году границу Финляндии и России пересекли почти 8 млн человек, однако в 2020-м этот показатель упал в четыре раза до уровня около 2 млн.
Причем большая часть поездок в Страну Суоми была осуществлена до закрытия границы 19 марта 2020 года: после этой даты турпоток из России превратился из мощной реки в слабый ручеек.
В настоящее время поездки в Финляндию возможны только для ограниченного перечня категорий россиян, обычные туристы в число которых не входят.
/TOURBUS.RU
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