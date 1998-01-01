Эксперты: Заметного рост цен в Крыму этим летом не будет

В ходе организованной Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья онлайн-конференции сразу несколько специалистов выразили уверенность в том, что к прошлогодним показателям крымский регион сможет прибавить 10-15% объемов, - сообщает наш специальный корреспондент.

В частности, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, что «спрос на отдых в Крыму в период межсезонья, по сравнению с 2019 годом, вырос почти в полтора раза». При этом он уверен, что этому способствуют не только активность со стороны игроков туристического рынка, но и востребованность региона как одного из ведущих в санаторно-курортном сегменте отдыха.

«Даже сейчас, в межсезонье, на полуострове работает 71 из 91 санатория. – пояснил он. – Они предлагают самые разные программы продолжительностью от 7 до 21 дня с применением в том числе и комплекса местных лечебных факторов, включая грязи Сакского озера».

В свою очередь, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что Крым по-прежнему пользуется высоким спросом у потенциальных клиентов и, несмотря на влияние разных причин, и в этом году удерживает их интерес. «Даже с учетом того, что 2020-й мы в статистике не учитываем, а сравниваем результаты с лучшим для полуострова 2019 годом, явно виден рост показателей в начале 2021-го. – говорит он. - Это означает, что у Крыма есть возможность улучшить показатели и выйти в этом году на объем в 7-8 миллионов туристов».

При этом рост будет происходить не только за счет организованного, но и самостоятельного туризма, поскольку значительная часть россиян в настоящее время предпочитает бронировать хотя бы часть туристических услуг без участия посредников.

Что касается стоимости отдыха в Крыму в этом году, эксперт не склонен драматизировать ситуацию и говорить о каком-то существенном росте цен. «Да, некоторые объекты размещения, у которых на полуострове практически нет достойных конкурентов или она невелика, могут на это пойти, - полагает он. – Однако в сегменте массового экономичного отдыха, где конкуренция за туриста высока, вряд ли возможны резкие перемены».

Вместе с тем, по его оценке, времена, когда цена на туры устанавливалась за несколько месяцев до сезона и порой долго не менялась, уже ушли: сейчас целый ряд применяющих систему динамического ценообразования отелей способны менять стоимость туров даже не каждый день, а по нескольку раз за день.

Поддерживает точку зрения коллеги и президент группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский. По его оценке, «Крым неплохо продается и есть даже некоторая глубина продаж вплоть до лета».

«При этом часть популярных у туристов объектов размещения уже загружена на 50%, а некоторые, практикующие динамическое ценообразование, с учетом популярности берут и стопроцентную предоплату», – резюмирует он.

Особые надежды связываются и с анонсированным Ростуризммом третьим этапом кэшбека. Поскольку впервые он будет охватывать значительную часть летнего сезона (до 20 июня), это позволит загрузить не только санатории полуострова, но и привлечь еще в начале лета экономных туристов, не готовых ехать на отдых во время высоких цен.

/TOURBUS.RU