"Победа" возобновит полеты в аэропорт Бергамо

Рейсы российского лоукостера в Северную Италию будут вылетать по пятницам начиная с 25 марта

Авиакомпания "Победа" с 26 марта возобновляет полеты в Милан (аэропорт Бергамо), рейсы будут выполняться по пятницам, сообщили нам в пресс-службе лоукостера.

Как следует из информации на сайте перевозчика, стоимость билетов начинается от 8950 рублей в один конец. Вылет – в 10:45 из московского аэропорта "Внуково", вылет из Бергамо – в 17:50.

"Победа" напоминает, что вылет в Италию из России сейчас возможен только для граждан, с видом на жительство Евросоюза, Великобритании, Швейцарии или имеющих основания для въезда (высококвалифицированные медработники, студенты, дипломаты или на лечение).

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines ранее заявила, что в начале марта планирует запустить чартерные рейсы из Москвы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу.

Рейсы планируются выполнять по следующему расписанию: по пятницам с 5 марта — Москва — Бари, по субботам с 6 марта — Москва — Ольбия, по воскресеньям с 7 марта — Москва — Пиза.

Отметим, что в минувшую пятницу Совет министров Италии принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и распространением новых штаммов COVID-19.

О продлении запрета на перемещение между регионами Италии до 25 февраля объявил уходящий в отставку премьер-министр Джузеппе Конте.

Кроме того, с воскресенья эпидемиологической обстановке в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино будет присвоен "оранжевый уровень". Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи. Остальные регионы Италии остаются в "желтой" зоне: бары и рестораны открыты для посещения до 18:00 местного времени, ночью в стране действует комендантский час. Кроме того, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал в воскресенье распоряжение, продлившее до 5 марта запрет на «любительские занятия горнолыжным спортом», т. е. на открытие горнолыжных курортов (подробности — в нашем завтрашнем выпуске).

Всего за время пандемии в стране заразились COVID-19 2 721 879 человек, включая 93 577 умерших и 2 225 519 выздоровевших,.

Сайт Il Sole 24 Ore сообщает, что по состоянию на 12 февраля в Италии было сделано 2 986 864 прививки от COVID-19. Полный курс иммунизации, состоящий из двух прививок, прошли 1 281 768 человек, что составляет лишь 2,2% населения страны.

/TOURBUS.RU