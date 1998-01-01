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Столичные аэропорты пережили рекордный снегопад

В минувшие выходные в аэропортах Москвы были задержаны или отменены десятки рейсов

В минувшие выходные Москва оказалась во власти снежной стихии. Только за субботу в столице выпало 40% месячной нормы осадков. На транспортных магистралях столицы образовались огромные пробки, в расчистке дорог от снега задействовано более 60 тыс. специалистов городских служб, - сообщают СМИ.

При этом высота снежного покрова в Москве составила вчера 59 сантиметров. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Сегодня утром она составила 59 см, рекорд не побит, но снежный покров оказался на втором месте за всю историю метеонаблюдений с 1879 года», - рассказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Г-н Вильфанд уточнил, что в последующие дни "снег заканчивается, и начинается очень морозная погода".

Накануне заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице на уборку уже выпавшего снега уйдет пять суток.

Непогода сказалась и на работе аэропортов московского авиаузла. Всего по состоянию на 18:00 субботы было задержано 122 рейса, 22 отменено. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Домодедово, где вне расписания отправляется 88 лайнеров. Более чем на восемь часов были отложены вылеты или вообще отменены рейсы по популярным туристическим направлениям – в Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань. В залах ожидания Домодедово наблюдалось большое скопление пассажиров, очередь выстроилась в бизнес-зал, кафе и рестораны аэропорта были заполнены людьми, сообщило РИА «Новости».

По состоянию на утро воскресенья в Москве было задержано 85 рейсов, еще семь отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Больше всего рейсов было задержано в аэропорту Домодедово — 67, еще один рейс отменен. Пять рейсов задерживали в Шереметьево, один отменен. 13 рейсов было задержано во Внуково, отменено еще пять рейсов.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, но в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, сообщил вчера "Интерфаксу" информированный источник.

Международный аэропорт Большое Савино (Пермь) в воскресенье утром также не смог принять три рейса из-за сильного снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

На запасной аэродром в Екатеринбург были переправлены рейсы авиакомпании "Победа" из Сочи и Москвы. Рейс "Победы" из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Нижнекамск.

Также из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь из Перми рейсы авиакомпаний "Россия"в Санкт-Петербург, "Аэрофлот" и S7 в Москву.

В 09:50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.



Также сообщается, что уже сегодня аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада, задержано более десятка рейсов.

"С полуночи аэропорт перешел на усиленный режим работы. Велась интенсивная расчистка взлетной полосы, стоянок самолетов и перрона. С 4:00 мск аэропорт закрыт. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти целый день", — говорится в сообщении аэропорта.

Принято решение о закрытии аэропорта до 15:00 мск понедельника. По состоянию на 9:00 мск задержано 11 рейсов в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Брянск, Новосибирск. На запасной аэродром ушли три рейса. Самолет из Домодедово (S7) направился в Ростов-на-Дону, из Екатеринбурга ("Победа") — в Минеральные Воды, из Уфы ("Азимут") — также в Минеральные Воды.

/TOURBUS.RU

