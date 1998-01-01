Райко Ружичка: «Хорватия, как и в прошлом летнем сезоне, будет вновь открыта для российских туристов»

Руководитель хорватского турофиса обещает, что его страна не будет требовать от туристов обязательной предварительной вакцинации от коронавируса

Правительство Хорватии одобрило новые меры поддержки туристического бизнеса и спортивной индустрии, пострадавших от пандемии COVID-19. На эти цели государство направляет 1,5 млрд кун (198,4 млн евро), - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как заявило министерство туризма и спорта Хорватии, выделенные государством средства должны помочь туркомпаниям сохранить штат и обеспечить последующее восстановление бизнеса.

Согласно одобренному плану правительства, две трети всей суммы (т.е. около 1 млрд кун) пойдут на государственные гарантии по кредитам средним и малым и предприятиям туротрасли и спортивной сферы.

Еще одна треть выделяемой правительством суммы (500 млн кун) пойдет на госгарантии по кредитам крупных компаний турбизнеса и индустрии спорта.

Выделяемые средства будут сейчас востребованы местной туротраслью, которой остро нужны доступные кредиты на поддержание текущей деятельности, считают эксперты.

При этом в Хорватии рассчитывают на российских туристов в летнем сезоне 2021 года и готовятся к их приему.

По сообщению хорватских СМИ, Хорватия не будет требовать от иностранных туристов обязательной предварительной вакцинации от COVID-19. Эту информацию подтвердил и глава российского представительства по туризму Республики Хорватия г-н Райко Ружичка, которого также цитирует АТОР. По его словам, Хорватия, как и в прошлом летнем сезоне, будет вновь открыта для российских туристов.

Как сообщил Райко Ружичка, в Хорватии активно готовятся к летнему сезону-2021, заботясь о безопасности туристов уже сейчас. К тому же, по его словам, в Хорватии активно идет вакцинация от COVID-19, что также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки

Г-н Ружичка добавил, что для максимальной безопасности пребывания туристов в условиях пандемии коронавируса, в Хорватии вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Такие отели, апартаменты, яхты, рестораны и другие объекты будут отмечены специальным знаком «Безопасное пребывание в Хорватии».

«Новый проект «Безопасное пребывание в Хорватии» будет сопровождаться очень подробными протоколами во всех сегментах туристического бизнеса», – отметил Райко Ружичка.

«Если откроются границы ЕС, восстановится авиасообщение и европейские страны возобновят выдачу туристических виз россиянам, Хорватия обязательно проведет промокампанию на российском рынке. Предварительные договоренности о выделении бюджета на эти цели с министерством туризма Хорватии и Хорватским туристическим сообществом есть.

В том числе, мы готовы поддержать и ведущих туроператоров направления», – добавил г-н Ружичка.

По словам г-на Ружички, при возобновлении странами ЕС визовых процессов в России, у россиян не будет проблем с получением виз в Хорватию.«Для этого у Хорватии есть необходимые ресурсы. Как правило, работу консульств усиливают командированные из Хорватии визовые специалисты. Так было и в прошлые годы, когда на пике сезона визы в Хорватию оформлялись россиянам в короткие сроки», – пояснил глава российского представительства по туризму Республики Хорватия.

Отметим, что оборот сферы туризма и гостеприимства Хорватии за первые 9 месяцев 2020 года упал на 45,1% в годовом выражении, сообщило в начале этого года государственное агентство Хорватии по финансам (FINA).

Всего в прошлом году в Хорватии зафиксировали около 24 тыс. российских прибытий и почти 154 тыс. ночевок наших соотечественников. При этом из-за пандемии коронавируса турпоток из России в Хорватию сократился более чем в шесть раз.

/TOURBUS.RU