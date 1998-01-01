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Где провели россияне вчерашний праздник?

Популярные системы бронирования представили нам информацию о туристических предпочтениях россиян в прошедшие выходные, совпавшие с празднованием Дня любви

По данным исследования Booking.com, 96% российских туристов, планировавших поездки в период с 12 до 15 февраля, были намерены отпраздновать День святого Валентина в путешествиях по России.

За границу полетели лишь 4% путешественников. Год назад 62% туристов в этот период путешествовало по России, а 38% - встречало праздничный день за рубежом.

Средний чек на перелеты туда-обратно по России снизился на 3% – с 5 842 до 5 677 рублей, за границу – на 21%, с 14 482 до 11 398 рублей.

Самыми популярными направлениями по России для празднования Дня святого Валентина стали Сочи, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Также стоит отметить, что женщины активнее путешествуют в эти даты: 53% от всех бронирований приходится на женщин и лишь 47% – на мужчин.

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok также выяснил, в какие путешествия хотели отправиться самостоятельные туристы на День святого Валентина – аналитики сервиса проанализировали бронирования, совершенные пользователями на 12-15 февраля 2021 года.

По данным Ostrovok, в топ-10 самых популярных направлений на романтический уикенд попали российские города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна и Казань, а также направления, с которыми официально восстановлено авиасообщение – Стамбул, Дубай, Мальдивы, Каир и Анталья.

В среднем туристы бронировали на прошедший праздник отели на внутренних направлениях стоимостью 4200 рублей за сутки на двоих, что на 15% выше, чем в аналогичный период годом ранее (3800 рублей).

Выбирая категории размещения, туристы отдают предпочтение трехзвездочным (25%) и четырехзвездочным (21%) отелям, а также небольшим гостиницам без звезд (18%). На долю пятизвездочных отелей приходится 7% бронирований.

При этом четверть российских туристов забронировали номера в отелях с собственными спа-комплексами (25%).

Выбирая зарубежные направления, путешественники в среднем бронировали отели стоимостью 10 тыс рублей за ночь, что на 30% выше показателей прошлого года (7700 руб.). Чаще всего туристы выбирают гостиницы категории 4* (41%), 3* (25%) и 5* (19%).

/TOURBUS.RU