Amadeus внедряет цифровую экосистему безопасных путешествий

В минувшую пятницу состоялся оnline-пресс-брифинг, на котором эксперты компании Amadeus рассказали ведущим российским туристическим, авиационным и деловыми изданиям о тенденциях и вызовах, с которыми приходится иметь дело туристической отрасли при адаптации к новой постковидной реальности.

Как было отмечено в ходе встречи с журналистами, последняя статистика показывает, что, с одной стороны, почти три четверти опрошенных (71%) готовы отправиться в поездки, как только ограничения будут сняты, и правительства многих стран заинтересованы в безопасном для здоровья процессе открытия международных границ.

С другой — сегодня только пятеро потенциальных туристов из ста не боятся путешествий в условиях пандемии. Основные страхи — это скопления людей и очереди в аэропортах и на вокзалах, необходимость часто показывать удостоверяющие личность и право на поездку документы.

Вдобавок - несогласованность при открытии границ, как отмечалось на встрече, вызвала острую боязнь путешествовать, которой можно было бы избежать, если бы изначально применялись новейшие технологии, а участники рынка объединили усилия.

«Речь идёт о внедрении цифровой экосистемы безопасных путешествий #SafeTravelEcosystem - её участники будут взаимодействовать посредством инновационных технологий, - отметил генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер. - Мы располагаем всеми возможностями для быстрой и эффективной интеграции новых цифровых документов и процессов, связанных с задачами по COVID-19, причём делаться это будет со спецификой и требованиями конкретной страны».

Руководство Amadeus полагает, что мы имеем дело с тремя группами технологий для развития #SafeTravelEcosystem.

Первая — это технологии по защите здоровья и идентификации пассажиров: бесконтактные решения и устройства самообслуживания (например, при регистрации и сдаче багажа - пока они работают только с QR или штрих-кодами на смартфонах), новые технологии автоматической идентификации личности (сканирование радужной оболочки глаза и распознавание лиц и др.) и цифровая идентификация путешественника - собственная разработка Amadeus Traveler ID обеспечивает непрерывный процесс идентификации пассажира на протяжении всего путешествия.

Вторая группа — это уход от бумажных носителей и цифровизация статуса здоровья. Например, посредством внедрения цифровых паспортов здоровья, медицинских туристических проездных и приложений (например, Travel Pass от IATA, Common Pass при поддержке ВЭФ, IBM Health Pass), подтверждающих соответствие требованиям стран в области здравоохранения.

Наконец, пассажиры должны иметь постоянный доступ к своевременной, точной, актуальной информации, учитывающей их геолокацию.

Во время брифинга директор Amadeus по работе с авиакомпаниями России и СНГ. Светлана Малюк познакомила журналистов с рядом технических новинок, реализованными на базе решений Amadeus. Например, устройства самостоятельной сдачи багажа ICM уже установлены на регистрации на рейсы авиакомпаний AirFrance/KLM.

В партнерстве со Star Alliance это позволяет ускорить прохождение предполетных процедур, причём при этом контроль обмена данными в этом случае осуществляет сам путешественник.

«Сегодня» российский рынок, на котором становится всё больше стимулирующих внутренний туризм льготных программ, настроен оптимистично, - подвел итог встречи вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

- В области же туризма международного, где остаётся много нерешённых вопросов, могут очень пригодиться технологии и опыт таких компаний, как Amadeus».

/TOURBUS.RU