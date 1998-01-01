Новости Китайцы встречают Лунный Новый год дома Власти КНР призывают граждан страны отказаться на этот раз от традиционных праздничных путешествий

Жители Китая встречают лунный Новый год и уходят на выходные до 17 февраля. "Праздник весны" — Новый год по лунному календарю — является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, - сообщает сегодня «Интерфакс». Праздник сопровождается массовыми гуляниями, карнавалами в городских парках, многолюдными застольями, что, может привести к активизации распространения вируса. В нынешнем году власти призвали жителей не путешествовать из-за пандемии, и в целом праздничных мероприятий планируется мало. По предварительным данным министерства коммерции, праздники "на месте" проведут в 36 китайских городах. Местные департаменты культуры и туризма, музеи и компании продвигают различные варианты культурного отдыха в интернете. Так, провинция Шэньси на выходных предлагает отправиться в "цифровые путешествия", а платформа подкастов Ximalaya запустила акцию под названием "С любовью проведи Новый год на месте" и предложила пользователям послушать 10 тыс. бесплатных аудиокниг. Железнодорожный транспорт Китая в период с 28 января по 11 февраля 2021 года — в дни активной миграции населения в преддверии "Праздника весны" — перевез 52,3 млн пассажиров, что на 68,8% меньше показателя того же периода прошлого года, сообщила Государственная железнодорожная компания КНР. Между тем, как сообщал ранее ТАСС, «по оценкам Министерства транспорта КНР, в этом году граждане совершат более 1,7 млрд поездок по стране во время новогодних праздников. И хотя этот показатель на 40% меньше допандемийных цифр 2019 года, это все равно на 10% больше, чем год назад, когда Китай и весь мир были скованы от нервного напряжения из-за нового, тогда еще неизвестного вируса. Победителем или проигравшим выйдет Китай из периода праздников — предсказать сложно. Пока же местные жители наблюдают усиление мер профилактики и контроля, власти прививают ключевые группы населения. Вакцинация в стране началась 15 декабря: в планах до 15 февраля вакцинировать в общей сложности 50 млн человек. Цифры выглядят довольно амбициозными, однако не стоит забывать о главном: население Поднебесной превышает 1,4 млрд человек. Смогут ли 3,5% вакцинированных граждан в корне исправить ситуацию? Время покажет». /TOURBUS.RU

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