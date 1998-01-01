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12 февраля
Германия продлевает локдаун и вводит погранконтроль с Чехией и Австрией
Режим изоляции в Германии, который должен был действовать до середины февраля, решено продлить до 7 марта
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщила о продлении до 7 марта в стране режима локдауна, который, как предполагалось, должен был действовать до середины февраля.
В целом ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров. Школьники переведены на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально. Ожидается также, что парикмахерским разрешат работать с 1 марта.
Кроме того, Германия с 14 февраля вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель МВД ФРГ.
"Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение внутреннего пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь поступление вируса в Германию", — цитирует представителя министерства телеканал Welt.
Напомним, что, несмотря на продолжающиеся ограничения, российские авиакомпании довольно активно летают в Германию, выполняя т. н. «грузопассажирские» рейсы.
Авиакомпания S7 Airlines с 11 декабря выполняет регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово в Дюссельдорф по пятницам. Кроме того, S7 Airlines начнет летать в Берлин по вторникам с 23 февраля
В свою очередь авиакомпания Nordwind с 19 декабря начала выполнение прямых полетов Москва – Берлин по субботам.
«Победа» накануне новогодних праздников возобновила международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин (по этому же маршруту летает и «Аэрофлот») и Москва-Кёльн.
При этом регулярное авиасообщение между РФ и странами Евросоюза, приостановленное в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещено. Согласно действующим правилам, перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.
Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
Отметим также, что в январе правительство Германии утвердило новые правила въезда для прибывающих из стран зоны риска (к ним отнесена и Россия).
С 11 января к таким путешественникам применяется стратегия двух тестов: необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста при въезде (сам тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов) или, как вариант, пройти тестирование сразу после въезда в Германию.
При этом все прибывающие, независимо от результатов тестирования, обязаны уйти на 10-дневный карантин. Его срок может быть сокращен при условии сдачи после 5 дней изоляции еще одного негативного ПЦР-тест на COVID-19.
Кроме того, все прибывающие в Германию должны заполнить электронную форму регистрации: на сайте www.einreiseanmeldung.de нужно ввести информацию о поездке и контактные данные, которые будут переданы в орган здравоохранения, отвечающий за место жительства или временного пребывания.
/TOURBUS.RU
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