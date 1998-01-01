"Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение внутреннего пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь поступление вируса в Германию", — цитирует представителя министерства телеканал Welt.