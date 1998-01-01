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NordStar свяжет Ростов-на-Дону с Каиром/ Royal Flight полетит из Калининграда в Анталью/ Pegas Fly и "Уральские авиалинии" начнут полеты в Баку

NordStar свяжет Ростов-на-Дону с Каиром

Авиакомпания NordStar с 19 февраля запустит прямые регулярные рейсы из Ростова-на-Дону в Каир, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 по субботам. Время в пути — 3 часа 30 минут. Продажа билетов на рейс открыта до 27 марта.

Согласно расписанию аэропорта Платов, в настоящее время Ростов-на-Дону не связан прямым авиасообщением со столицей Египта, а заявленный рейс авиакомпании NordStar — единственный на данном направлении в зимнем сезоне 2021 года.

РФ возобновила авиасообщение с Каиром, приостановленное весной на фоне пандемии коронавируса, в сентябре. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" (из "Шереметьево") и Egyptair (из "Домодедово") с частотой три раза в неделю.

В конце января РФ и Египет договорились об увеличении частоты полетов до пяти в неделю.

Royal Flight полетит из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Royal Flight совместно с туроператором Coral Travel начнут с 21 марта выполнение чартерных рейсов из международного аэропорта Храброво (Калининград) в Анталью (Турция), сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-757-200 в компоновке 235 кресел один раз в неделю по воскресеньям.

С конца апреля частота вылетов должна будет увеличиться до два раз в неделю. Полетная программа запланирована до завершения летнего сезона — до ноября 2021 года.

Pegas Fly и "Уральские авиалинии" начнут полеты из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания Pegas Fly планирует открыть рейсы из Нижнего Новгорода в Баку с 17 февраля. Рейсы запланированы в период с 17 февраля по 24 марта из нижегородского аэропорта Стригино. Полеты будут выполняться по средам.

Вылет из Нижнего Новгорода будет осуществляться в 23:35 с прибытием в аэропорт им. Гейдара Алиева в 3:35. В обратном направлении вылет будет осуществляться в 4:35 с прибытием в Нижний Новгород в 6:35.

Кроме того, в марте 2021 года рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан планирует возобновить авиакомпания "Уральские авиалинии".

Согласно расписанию, опубликованному на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейсы в Баку будут выполняться по четвергам на самолетах Airbus. Период выполнения полетов — с 4 по 25 марта.

/TOURBUS.RU