Очередная российская инспекция египетских аэропортов завершена. Что дальше?

В Египте продолжают комментировать итоги последней российской инспекции аэропортов, - сообщает АТОР.

Так, отъезд российских экспертов по авиабезопасности с курортов Египта практически совпал с отчетным выступлением перед парламентом министра туризма и древностей Халеда Аль-Анани.

Рассказывая о потерях туризма Египта в 2020 году, он сравнил влияние пандемии с ударом, который страна понесла из-за авиакатастрофы с российским лайнером в конце 2015 года и уходом массового российского туризма. По оценкам министра, из-за пандемии сектор туризма потерял 90% доходов и 75% иностранного турпотока. По мнению министра, восстановление сектора будет постепенным.

В какие сроки это произойдет и с какими рынками это будет связано, г-н Аль-Анани умолчал.

По сообщению египетских СМИ, российские специалисты в области авиабезопасности остались довольны увиденным в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Египетские издания со ссылкой на свои источники в аэропортах пишут о том, что россияне отметили изменения в лучшую сторону по сравнению с первой проверкой, проведенной в 2016 году.

В частности, теперь камеры слежения в аэропортах хранят записанное видео не 7 дней, как раньше, а 30.

Взлетно-посадочные полосы оборудованы инфракрасными камерами для отслеживания подозрительных действий. Персонал аэропорта более четко выполняет инструкции по проверке багажа и пассажиров.

Тем не менее, не все замечания российской стороны были выполнены. Нерешенным (по крайней мере, в Хургаде) остался вопрос о предоставлении отдельного зала для российских пассажиров в «чистой зоне» перед посадкой в самолет.

В Ассоциации инвесторов Красного моря считают, что, благодаря «хорошим отчетам российской инспекции», туризм из России может вернуться этой весной, и что сам этот факт, «в каком бы количестве Россия не согласилась возобновить туристические поездки», уже позволит отелям планировать будущий зимний сезон.

Но пессимистических оценок больше. Например, как заявил Али Гонейм, член Египетской туристической федерации, «вряд ли возобновление рейсов из России произойдет в ближайшие месяцы, особенно на фоне пандемии».

По его мнению, из-за международных ограничений, связанных с COVID-19, въездной турпоток в Египет в 2021 году останется на низком уровне.

Источники АТОР, знакомые с ситуацией, предполагают, что с учетом приближения летнего сезона вся история с возвращением рейсов на курорты Египта может быть отложена до осени.

Как поясняют эксперты, летом перевозчики и туроператоры будут нацелены на «проверенную» массовую Турцию и не менее массовые внутренние курорты Юга России, в связи с чем они вряд ли захотят нести риски с постановкой рейсов в Египет.

Согласно другим источникам, приблизить возвращение Египта помогут закрытые границы Евросоюза. Есть очень большая вероятность, что летом и в первой половине осени 2021 года рейсов на пляжные направления Европы или не будет, или будет очень мало.

Если это будет так, то российское авиационное лобби (а оно довольно сильно) будет еще активнее лоббировать возможность открытия полетов в Египет – чтобы загрузить простаивающие самолеты, - считают эксперты.

/TOURBUS.RU