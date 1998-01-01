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12 февраля
Сергей Корнеев: «Теперь количество гостей в Петербурге будет осторожно увеличиваться»
В Северной столице снят ряд важных антикоронавирусных запретов, ограничивавших туристическую деятельность
Правительство города на Неве посчитало возможным снять часть ограничений, обозначенных в постановлении №121: с 12 февраля жители и гости Северной столицы смогут расширить возможности для отдыха и развлечений, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Согласно изменениям, которые внес губернатор Петербурга, с 12 февраля в торговых центрах города снова разрешат работу фудкортов при условии обслуживания не более 50% столов. Больше зрителей смогут принимать театры и концертные площадки, кинотеатры и спортивные объекты – им разрешено работать с заполняемостью до 75%. Правда, спортивные и иные объекты ограничили в емкости: одновременно они могут принять не более 25 тыс. человек.
Значительны послабления и другого рода. Так, ресторанам разрешили проводить концертные программы при условии соблюдения стандарта безопасности (танцполы по-прежнему остались под запретом), внутри зданий разрешили работу аттракционов (при заполняемости не более 50%), а также деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров.
Самая приятная новость для сферы туризма – увеличение допустимой численности экскурсионных групп в музеях до 20 человек. Стоит напомнить, что в период пандемии в Петербурга экскурсии длительное время вообще были под запретом, а затем их разрешили проводить при числе участников группы не более пяти человек.
Что, само собой, вызывало большие затруднения в работе туристических компаний, которые были вынуждены дробить большую группу на несколько маленьких. Или вообще отправлять туристов в музеи в индивидуальном порядке.
«Разнообразие предложений со стороны сферы туризма и гостеприимства начинает расти по мере снятия запретов. Очевидно, что ранее снижение турпотока обуславливалось тем, что значительная часть интересных гостям мест была либо закрыта, либо действовала с существенными ограничениями. – оценивает эти новости Сергей Корнеев, руководитель Комитета по развитию туризма Петербурга. - Теперь же, по мере открытия музеев и многих других точек притяжения туристов, а также снятия ограничительных мер, количество гостей в городе будет осторожно увеличиваться».
Снятию запрета на работу фудкортов предшествовало обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором их владельцы требовали «снять блокаду». «Уже не ждем – требуем! – заявил, в частности, в одной из соцсетей управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. - Власти Петербурга впервые закрыли фудкорты в торговых центрах 22 марта 2020-го и они оставались на замке до 12 сентября. Повторное закрытие случилось 11 ноября. И работа не возобновлена до сих пор.
Два с половиной месяца люди не могут вернуться на рабочие места!
Александр Дмитриевич Беглов, мы устали ждать и требуем, чтобы вы воспользовались данной вам избирателями властью и издали распоряжение, которое снимет блокаду с фудкортов».
Вместе с тем часть ограничений в Петербурге продолжает действовать. Так, по 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также масочный режим в общественных местах и транспорте. Другие ограничения продлены до 28 февраля.
/TOURBUS.RU
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