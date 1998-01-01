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11 февраля
Безопасность туристов в Шарм-эль-Шейхе обеспечит 36-километровая стена
На египетском курорте закончилось возведение крупного антитеррористического сооружения
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове возвели 36-километровую бетонную стену для обеспечения безопасности туристов на отдыхе, сообщает сегодня газета Middle Eeast Monitor.
"36-километровое ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды, отделяющий курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира.
Благодаря сооружению местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов, так как Шарм-эль-Шейх располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев", — пишет издание.
Как отмечает газета, для въезда на курорт теперь потребуется пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.
Губернатор Южного Синая Халед Фуда заверил, что туристам на курорте ничего не угрожает, это лишь мера предосторожности.
"Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся", — пояснил он.
Как сообщают местные СМИ, власти планировали возведение стены вокруг курорта еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена. К обсуждению этого вопроса в Египте вернулись после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году. Строительство стены началось в 2019 году.
Напомним, что Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.
Между тем чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет. Российские специалисты регулярно проводят инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха - последняя была в конце января. После этого эксперты выразили надежду, что авиасообщение с курортами Красного моря будет восстановлено в марте-апреле.
/ TOURBUS.RU
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