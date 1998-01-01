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11 февраля
Cанатории России занялись постковидной реабилитацией
Туроператоры, медики и представители курортов обсуждают необходимость активного продвижения нового оздоровительного турпродукта
Участники организованной Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья онлайн-конференции констатировали разные результаты стартовавшей еще осенью прошлого года программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, а также отметили необходимость системного продвижения такого специфического турпродукта, - сообщает наш специальный корреспондент.
Так, Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул: регион очень активно включился в эту новую тематику, благодаря чему около 40% лечебных организаций подготовили программы для реабилитации ковидных больных.
«Понимаем, что это сейчас одно из крайне важнейших направлений, а Крым в силу его специфики подходит для реабилитации постковидных россиян как нельзя лучше», – заявил он.
Большую заинтересованность в программе демонстрируют и некоторые санатории. Так, Олег Сментына, главный врач санатория «Сергиевские минеральные воды» (Самарская область) сообщил, что в период с октября 2020-го на реабилитацию в учреждение поступили более 600 человек в возрасте от 32 до 88 лет (средний – 61 год) и свыше 97% выписались из него с положительной динамикой здоровья.
«Мы принимаем таких гостей как по линии ОМС, так и на коммерческой основе, - отметил он. - Продолжительность лечения варьируется от 10 до 14 дней, а для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа».
Вместе с тем, по оценке генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, «для туроператоров тема реабилитации после ковида останется нишевой». «У меня по этому поводу острожный оптимизм: скорее всего, это не рыночная тема и государство здесь должно играть первую скрипку. – говорит он. – Анализ данных «Яндекса» за январь, к примеру, показывает, что программами реабилитации после ковида интересуются меньше чем в 0,5% случаев».
Свою точку зрения он подтверждает и статистикой своей компании. По его словам, с такими программами «Дельфин» работает еще с осени 2020 года, однако из 350 санаториев-партнеров их предлагают не более чем в 25-ти. «Да, они есть в санаториях разных регионов, включая Ленобласть, Кавминводы и т. д. – констатирует эксперт. - Но спрос на них скромный: за все это время мы продали около 20 туров такого рода».
По мнению Сергея Ромашкина, результат обусловлен как сложностью самого турпродукта, так и целым рядом иных факторов, включая сомнения потенциальных клиентов в качестве наполнения курсов реабилитации, слабом продвижении и проч.
Вместе с тем как он, так и другие специалисты полагают, что помочь в деле развития темы сможет очередная волна кэшбека. По словам г-на Ромашкина, «две первые волны давали по нашей компании прирост объемов в 30-40%, а сейчас результат должен быть лучше, поскольку ограничения снимаются и туристы полны оптимизма».
Вадим Волченко поддерживает: согласно его статистике, если на первом этапе кэшбека в санаторно-курортные учреждения Крыма было реализовано около 1,1 тыс. путевок, то во время второго - уже 9,5 тыс. «В это межсезонье спрос на Крым в целом увеличился почти в 1,5 раза, поэтому ждем еще более весомых результатов», – рассказал он.
Тенденцию подтвердил и Сергей Ромашкин: по его словам, продажи туров в Крым на предстоящее лето выросли в январе на 45%.
Как считают многие специалисты, для развития темы постковидной реабилитации, в которой могут быть задействованы и туроператоры, нужна системная работа на государственном уровне. Так, Елена Шконда, замминистра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, констатировала, что нужна организация цепочки поликлиника-стационар-санаторий, а также всемерное продвижение и поддержка программы.
«Если врач в поликлинике, специалист в стационаре и менеджер в турагентстве будут работать в одном направлении, объясняя потенциальному клиенту санатория необходимость реабилитации, успех придет», - считает она.
/TOURBUS.RU
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