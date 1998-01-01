День святого Валентина наши туристы встретят в Сочи и Стамбуле

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok выяснил, в какие путешествия собираются отправиться самостоятельные туристы на День святого Валентина – аналитики сервиса проанализировали бронирования, совершенные пользователями на 12-15 февраля 2021 года.

По данным Ostrovok, в топ-10 самых популярных направлений на романтический уикенд попали российские города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна и Казань, а также направления, с которыми официально восстановлено авиасообщение – Стамбул, Дубай, Мальдивы, Каир и Анталья.

В среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях стоимостью 4200 рублей за сутки на двоих, что на 15% выше, чем в аналогичный период годом ранее (3800 рублей). Выбирая категории размещения, туристы отдают предпочтение трехзвездочным (25%) и четырехзвездочным (21%) отелям, а также небольшим гостиницам без звезд (18%). На долю пятизвездочных отелей приходится 7% бронирований.

При этом четверть российских туристов забронировали номера в отелях с собственными спа-комплексами (25%).

реди популярных российских городов дороже всего обходится размещение в Красной Поляне – 12000 рублей за ночь. Средняя стоимость ночи в отелях Сочи на порядок дешевле – 5400 рублей. За аналогичную сумму туристы забронировали гостиницы в Казани – в среднем 5200 рублей за ночь.

Размещение в отелях Москвы и Санкт-Петербурга несколько дешевле – 4100 рублей и 2600 рублей соответственно.

Выбирая зарубежные направления, путешественники в среднем бронируют отели стоимостью 10000 рублей за ночь, что на 30% выше показателей прошлого года (7700 рублей). Чаще всего туристы выбирают гостиницы категории четыре звезды (41%), три звезды (25%) и пять звезд (19%).

Самые дорогие отели за рубежом туристы зарезервировали на Мальдивах (в среднем 17000 рублей за сутки), в Дубае (12000 рублей) и Анталье (10000 рублей). Отдых в гостиницах Стамбула обходится туристам в 8000 рублей за ночь.

Самое бюджетное размещение доступно туристам на курортах Египта – в среднем 4500 рублей за ночь в отеле Шарм-эль-Шейха (перелет через Каир).

Учитывая сохраняющиеся ограничения на международные полеты, при выборе отдыха за рубежом туристы отдают предпочтение доступным направлениям, открытым для туристов и возобновившим полетную программу.

В результате в некоторых городах рост числа бронирований оказался особенно заметен – так, количество количество желающих провести романтичный уикенд в отелях Стамбула и Дубая оказалось вдвое больше, чем в аналогичный период 2020 года, в Шарм-эль-Шейхе – на 30%.

/TOURBUS.RU