Первого марта Кипр возобновляет выдачу нашим туристам онлайн-виз

Для посещения острова нашим туристам понадобится сделать два ПЦР-теста, однако карантин для них отменяется

С первого марта Кипр возобновит выдачу туристических онлайн-виз для граждан РФ. Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев", — сказал он.

Как напомнил Димитриу, с 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них.

Представителям стран "красной категории" понадобятся ПЦР-тест для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки) и еще один по прибытии. Странам из "оранжевой" зоны потребуется только тест для въезда. Туристам из стран "зеленой категории" анализы для въезда не понадобятся.

Тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным. "Страны будут перемещаться между категориями в зависимости от их эпидемиологического состояния", — добавил г- Димитриу.

Кроме того, все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Как отметил представитель Минтуризма Кипра, путешественники, у которых тест на коронавирус дал положительный результат будут отправлены на лечение, а расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.

На данный момент кипрское правительство официально не объявило новую категоризацию стран. Тем не менее, в кипрской дипмиссии надеются, что ранее объявленные планы по перезапуску международного туризма будут реализованы. Как только Кипр откроет границы, консульства страны возобновят в России выдачу виз, - отметил в посольстве.

АТОР сегодня также подтверждает, что Кипр сохранит упрощенную процедуру выдачи виз: россиянам, как и до пандемии, будут оформляться про-визы, подать заявление на которые можно онлайн.

По официальным правилам, оформление про-визы на Кипр занимает до пяти рабочих дней, но, по факту, консульства Кипра делали про-визу за сутки. Таким образом, у россиян будет возможность приобрести тур на Кипр в «последнюю минуту» (за 7-10 дней до поездки) и успеть пройти необходимое ПЦР-тестирование в срок.

Напомним, что как сообщал ранее наш портал, еще в начале декабря туроператор «Библио Глобус» открыл продажи туров на Кипр с марта 2021 года. На сайте компании можно приобрести путевки на остров из 12 российских городов.

«Полетная программа будет осуществляться на крупнейшем российском авиаперевозчике а/к «Россия». У туроператора есть на Кипре своя дочерняя структура по приему и обслуживанию туристов, сотрудники которой организуют эксклюзивные экскурсионные программы», – сообщается на сайте туроператора.

Кроме того, с 22 ноября регулярные рейсы в Ларнаку (официально имеющие статус «грузопассажирских) возобновил "Аэрофлот", они выполняются по средам и воскресеньям.

Отметим, что в 2019 году на Кипре побывали около 780 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU