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Классические агентства или online-booking?

Специалисты обсудят изменения туррынка во ходе антикризисной онлайн-конференции «TITW Online: Турбизнес на гребне волны», которая пройдет на следующей неделе

Пандемия оказала огромное влияние на структуру туристического рынка не только по основным направлениям, но и с точки зрения самой бизнес-модели агентств и клиентского поведения. Неизбежно возросло влияние онлайн-каналов продаж. Но сохранится ли этот тренд после открытия границ и снятия санэпидем ограничений? Насколько изменились требования клиентов к агентствам? Какие инструменты автоматизации появились за это время и насколько они обязательны для успешной конкуренции агентства?

Разбираться в этих и других вопросах специалисты будут уже на следующей неделе в рамках открытой антикризисной онлайн-конференции «TITW Online: Турбизнес на гребне волны».

Продолжая тему, спикеры от компании Amadeus поделятся своей экспертизой построения эффективного агентства на принципах автоматизации и заботы о клиенте, оптимизации костов для получения дополнительного дохода.

Алексей Исаев, директор по продажам Bronevik.com, расскажет о новом инструменте для оптимизации процессов онлайн бронирования по 3D-договорам, а также особенностям работы с малыми средствами размещения.

Закончится второй день конференции обсуждением перспектив и задач индустрии бизнес-туризма на 2021 год вместе с экспертами Союза агентств делового туризма.

Какие вопросы обсудят на конференции?

Уроки пандемии: за счёт чего мы пережили 2020-й и почему рассчитываем на рекордные продажи в 2021-м?

Пандемическая адаптация: новые инструменты автоматизации и повышения эффективности работы агентства от Amadeus.

Как подготовить турагентство к работе в 2021 году?

Тревел-индустрия в 2021 году: аналитика B2B.Ostrovok и планы на будущее

Online Booking Tool battle: что готовы предложить онлайн-сервисы на вновь сформировавшемся рынке?

Диалог бизнеса и власти: как принять участие в регулировании сферы гостеприимства

TMC и/или IT: где проходит медиана?

Как стать эффективным Бизнес Тревел - агентством: автоматизация и забота о клиентах

Технологии и тонкости бронирования апартаментов и маломестных объектов размещения

beAmore - event-маркетплейс подключает массовый туризм!

Direct Rates – оптимизация процессов онлайн бронирования по 3D — договорам.

Опыт адаптации онлайн-продукта к трендам 2020-2021: как объектам размещения не потерять клиентов?

Тренды отельного и санаторного маркетинга 2021.

Кризис и "разбитые окна" в отделе продаж отеля.

Партнеры мероприятия: Мой Агент, Bronevik.com, B2B.Ostrovok.ru, i’way, beAmore, Академсервис, Raketa.Travel, Center.travel, Amadeus, TurMarketing, Интурмаркет, Madison Consult, DigitalWill, Welcome Times, Travel Marketing, Business Travel Community, Russian Hotel Talks.