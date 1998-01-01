Российским туристам открыли путь в Беларусь

Россияне, сдавшие ПЦР-тест, теперь могут отправиться в соседнюю страну на самолете, поезде и автобусе

После того, как российские и белорусские власти договорились о возможности открытия границ, предложения от перевозчиков не заставили себя ждать: в ближайшее время из Петербурга в Минск можно будет добраться с помощью самолета, поезда и автобуса, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: поехать из России в Белоруссию и обратно пока могут только граждане обеих стран, а необходимым условием въезда при движении что в одну, что в другую сторону является справка об отрицательном результате обследования на коронавирус.

По сообщению Роспотребнадзора, она должна быть выдана не позднее чем за три дня до даты въезда. Исключение сделают для детей в возрасте до пяти лет в том случае, если отрицательный тест имеется у их сопровождающих.

Само собой, что от всех пассажиров будут требовать нахождения в масках и перчатках, а также соблюдения социальной дистанции. Кроме того, им будут измерять температуру и, если возникнут подозрения на заболевание, отправят на изоляцию в инфекционный стационар.

Сейчас между Россией и Беларусью возобновляется авиасообщение: рейсы из Минска выполняются в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону. Авиакомпания «Россия», в частности, намерена начать выполнение полетов из Петербурга в Минск с 14 февраля: они будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям.

При этом, как и в случае поезда, власти соседнего государства просят «оригинал медицинского документа на русском, белорусском или английском языках, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19».

Что касается автобусного сообщения, то об открытии нового прямого регулярного маршрута между Петербургом и Минском объявила Lux Express Group. По ее данным, с 18 февраля ежедневно будет отправляться по одному рейсу из каждого города: время в пути составит около 11 часов и других остановок не будет. Обслуживать линию станут 56-местные автобусы Scania Irizar дочерних предприятий Lux Express Group, расположенных в России и Республике Беларусь.

Правила те же, что и на других видах транспорта: при соблюдении всех мер безопасности воспользоваться новыми автобусными рейсами могут только граждане России и Беларуси, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами.

«Мы возвращаем на российский рынок продукт, где приоритетом всегда является комфорт пассажиров, - говорит генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Кроме того, возобновление автобусного сообщения с Петербургом дает возможность вернуться к работе нашим водителям и мотивирует всю компанию на продолжение развития в сложное для международных путешествий время».

По его словам, есть надежда на популярность этого маршрута среди граждан, у которых есть родственники в каждой из стран. «В случае полного открытия границ в довольно быстрые сроки мы сможем достичь уровня загрузки, который до ковидной приостановки был у нас на маршрутах, связывающих Петербург с Таллином, Ригой и Хельсинки», – заявил эксперт.

Что касается цен, то самый выгодный вариант поездки – автобус. Стандартная стоимость проезда на нем в одну сторону составляет около 2 тыс. рублей, тогда как железнодорожный плацкарт обойдется почти в 4 тыс., а полет в одну сторону на самолете – как минимум в 6 тыс.

Правда, тут надо учитывать и время в пути, и «удобства», и цели поездки.

/TOURBUS.RU