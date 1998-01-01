Великобритания вновь ужесточает правила въезда в страну

С ближайшего понедельника прибывающие на Британские острова будут сдавать два ПЦР-теста

Великобритания с 15 февраля обяжет всех прибывающих в страну сдавать два теста на коронавирус по прибытии, сообщает сегодня газета The Independent со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

"Все путешественники должны при въезде в страну предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, согласно нововведению, все лица, прибывающие в Великобританию из других стран, должны сдать еще два теста на коронавирус – на второй и на восьмой день. Их нужно забронировать заранее перед поездкой, а затем получить в аэропорту", — пишет издание.

По словам главы Минздрава, ужесточение связано с опасением распространения нового штамма коронавируса и увеличения числа зараженных.

В Британии по-прежнему будет действовать правило о десятидневной самоизоляции по приезде в страну.

При этом граждане, которые прибыли из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, будут изолированы на 10 дней за свой счет в одном из 16 отелей-обсерваторов.

Прибывающие из этих стран должны будут заплатить $2410 (почти 180 тысяч рублей) за 10-дневное проживание в гостинице. В группу "повышенного риска" включены 33 страны, России среди них нет. "За сокрытие информации о прибытии из стран "красной зоны" может грозить до 10 лет тюремного заключения", — сказал г-н Хэнкок.

Тем, кто не сдал обязательный тест на коронавирус по прибытии, грозит штраф в размере 102 тыс. рублей. Не сдавшим второй обязательный тест выпишут штраф в 204 тыс. и продлят обязательный карантин до 14 дней. За нарушение карантина гражданину придется заплатить более 500 тыс. рублей, при повторном нарушении – более миллиона.

"Следить за выполнением требований на этапе посадки в самолет придется авиакомпаниям. На борту путешественникам раздадут бланки с уведомлением о новых требованиях и санкциях. За неисполнение требований перевозчикам также грозят штрафы", — подчеркнул глава министерства.

Также все положительные тесты будут проходить дополнительную проверку для определения штамма коронавируса.

Напомним, что ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля, чтобы избежать распространения нового "британского" штамма коронавируса.

/TOURBUS.RU