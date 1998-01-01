СК «Согласие»: Сумма убытков клиентов туроператора «Русь-Тур» превысила 21 млн руб.

Сумма убытков, заявленных для возмещения в страховую компанию "Согласие" клиентами туроператора "Русь-Тур", превысила 212 млн рублей, сообщили нам сегодня в пресс-службе страховщика.

Как напоминают в компании, туроператор "Русь-Тур", специализировавшийся на отправке российских туристов в Китай, 7 декабря 2020 года направил в Ростуризм заявление об остановке деятельности и был исключен из единого федерального реестра.

"Сумма убытков, заявленных для возмещения, превысила 212 млн рублей, при этом размер финансовых гарантий туроператора составляет 50 млн рублей.

В соответствии с федеральным законом удовлетворение требований заявителей осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора. По состоянию на 9 февраля 2021 года сумма выплат превысила 11 млн рублей", — рассказали в компании.

Как напомнили в СК "Согласие", удовлетворение требований клиентов туроператора осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

При этом в компани вновь указали, что "выгодоприобретателям возмещается реальный ущерб – расходы на оплату услуг по перевозке и/или размещению по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора.

Комиссионное вознаграждение турагентствам за оказанные услуги по подбору туристского продукта и его сопровождение в расчет выплат страховых возмещений не входит".

В свою очередь основатель и руководитель юридического агентства «Персона Грата» на своей странице в сети «Фейсбук» отмечает, что «В заявлении страховщика затронуты глубинные скрепы, а именно, тема возврата вознаграждения турагента.

Именно это сообщение больше всего взволновало общественность, поскольку из него следует прямое указание туристам - обращаться с требованиями к турагентам за возвратом агентского вознаграждения.

Если бы они не написали это уточнение, то никто бы и не обратил внимания, посколькУ размер вознаграждения агента в составе выплаты в пропорции 0,23 составляет ничтожную сумму. То что страховщики и ранее так считали, так же мало кто знает.

Но вопрос серьезный, даже если отбросить конкретный случай, поскольку характеризует принцип страхового возмещения.

Страховая компания выплачивает не по ущербу туриста (чеку, договору), а по обороту туроператора. Если турагент удержал положенное ему вознаграждение, либо удержал дополнительную выгоду (проще говоря наценку), то в страховую выплату данная сумма не попадает и возникает разница, которая может быть затем взыскана.

...По всему тексту федерального закона нет ни слова об уменьшении ущерба туриста на сумму каких либо вознаграждений, да и вообще нет ничего про агентское вознаграждение, поскольку это исключительно договорные условия, законом не регулируемые.

...Таким образом получается, что реальный ущерб туриста, хоть и указанный как "определяющий"для размера страхового возмещения, вовсе не является основанием для расчета суммы итоговой выплаты, и зависит еще от множества факторов. Да, кстати, из фонда персональной ответственности туроператора последующие выплаты производятся по суммам, которые рассчитал страховщик, по их реестру.

Как вывод: сложившиеся договорные отношения в туризме не позволяют полноценно применять нормы права, регулирующие агентские и комиссионные договоры, поскольку содержание этих договоров далеко уже ушло как от норм отраслевого закона так и от гражданского кодекса».

/TOURBUS.RU