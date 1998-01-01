Бали нашим туристам пока что «не светит»

Правительство Индонезии смягчило условия въезда в страну, но иностранных туристов это не коснулось

По сообщению посольства Российской Федерации в Индонезии, 9 февраля оперштаб правительства Республики Индонезии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выпустил циркулярное распоряжение, согласно которому ряду категорий иностранцев снова разрешен въезд в страну. Таким образом, тотальный запрет на въезд в Индонезию, который действовал с начала года, несколько смягчен.

По информации диппредставительства, с 9 февраля, кроме держателей дипломатических и служебных виз въезд в Индонезию теперь разрешен следующим категориям иностранцев:

- владельцам разрешений на временное проживание. Однако стоит отметить, что новые разрешения Индонезия не выдает с января;

- обладателям виз, выданных для осуществления деловых поездок и инвестиционных программ, в рамках профессиональной деятельности, в т.ч. в сфере здравоохранения, гуманитарной помощи и обеспечения продовольствием, обслуживания техники и оборудования, работы на национальных и стратегических проектах, для смены экипажей, при посещении близких родственников.

По информации АТОР, деловыми визами, как «лазейкой», пользовались некоторые россияне для въезда в Индонезию в 2020 году. Но теперь так сделать не получится. Выдача новых деловых виз 211 приостановлена Индонезией, их не выдают до сих пор. Въехать по деловым визам смогут лишь те, кто получил такие разрешения ранее.

Тем, у кого уже получена ранее такая виза, можно будет въехать с соблюдением пяти.дней карантина в Джакарте.

Также въезд в страну разрешен владельцам карт деловых поездок АТЭС, держателям виз, выданных по запросам индонезийских государственных органов, жителям приграничных с Индонезией районов соседних стран и гражданам и постоянно проживающим в странах, с которыми Индонезией подписаны соглашения об установлении «коридоров для поездок» (на данный момент - ОАЭ, КНР, Корея и Сингапур).

При этом Индонезия продлила до особого распоряжения запрет на посещение страны на основании виз по прибытии, а также в целях туризма. «Указанный порядок введен без конечного срока действия и подлежит пересмотру с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки», - подчеркивается в сообщении посольства России в Индонезии.

Тем немногочисленным иностранцам, которым удастся въехать в Индонезию по деловым и рабочим визам или из стран, с которыми есть «туристические коридоры» будет необходимо выполнить целый ряд требований и соблюсти несколько условий.

Так, всем въезжающим иностранцам необходимо предоставить медицинскую справку на английском языке с подтверждением отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не более, чем за 72 часа до момента въезда в страну.

Это не отменяет карантина: все прибывшие помещаются на пятисуточный карантин за счет личных средств в гостиницы, определенные правительством Индонезии.

Во время карантина они (также за свой счет) должны пройти еще два тестирования на коронавирус, и отослать результаты в МИД Индонезии по электронной почте.

Если тест окажется положительным, иностранца направят в местные медучреждения для прохождения лечения за счет личных средств.

/TOURBUS.RU