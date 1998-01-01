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Авиакомпании, лучше всех пережившие труднейший 2020 год, получили награды

Среди новых лауреатов российской премии Skyway Service Award - "Россия", "Аэрофлот", S7, "Аврора", "Азимут" и AZUR air

Накануне в рамках профильной авиационной выставки NAIS 2021 состоялась церемония награждения отраслевой премией Skyway Service Award: имена победителей назывались в единой номинации «Лучшая авиакомпания - противостояние вызовам 2020».



В числе победителей названы авиакомпания «Россия» (за открытие новых маршрутов внутри России, включая впервые организованные прямые перевозки из Владивостока в Симферополь), ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» (за эффективное антикризисное управление группой компаний и реструкторизацию бизнеса), S7 Airlines (за сохранение маршрутной сети и социальную ответственность) и «Уральские авиалинии», получившие признание за гибкость в управлении и сохранение финансовой устойчивости.

Кроме того, премия Skyway Service Award вручена ряду региональных перевозчиков. В их числе АО «Авиакомпания «Аврора» (за эффективную перестройку операционной деятельности), авиакомпания «Азимут» (за расширение географии полётов внутри России и эффективность антикризисного управления), NordStar (за лояльное отношение к клиентам) и ЮТэйр-Вертолетные услуги (за организацию «скорой» авиационной помощи).





Признание получили и перевозчики, активно занимающиеся выполнением чартерных рейсов. Так, престижной премии удостоена авиакомпания Red Wings (за сохранение и преумножение коллектива и амбициозный бизнес проект по организации сети маршрутов на российской авиационной технике), а также AZUR air за проект #везёмдомой и организацию вывозных рейсов из Южной Америки.



Стоит напомнить: в 2020-м, впервые в истории российской гражданской авиации, AZUR air совершила сложнейший полет по маршруту Москва - Гавана - Сан-Паулу – Буэнос-Айрес - Сантьяго - Гавана – Москва, продолжительность которого составила четверо суток. А в проекте vezemdomoy.azurair.ru собраны истории пилотов, бортпроводников, инженеров и сотрудников наземных служб авиакомпании, а также уникальные фото- и видеоматериалы.





«Признание на уровне одной из ключевых национальных авиационных премий - заслуга всей нашей команды, которая в самый острый период пандемии сделала практически невозможное, организовав и выполнив 19 рейсов по сложнейшим маршрутам», - заявил глава AZUR air Юрий Стогний.

По его оценке, в период с конца марта по начало июня 2020 года перевозчик выполнил вывозные рейсы из 11 стран, благодаря которым домой вернулись 3,5 тыс. пассажиров.

Что касается чартерных перспектив 2021 года, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что совместно с авиакомпаниями прорабатывает организацию 17 направлений чартерных рейсов внутри страны. «Эта практика видится очень эффективной и полезной: мы планируем ее продолжить», - сказала она на форуме NAIS.

В прошлом году в рамках пилотного проекта чартеры были запушены в Хакасию, на Алтай, Байкал, в Мурманск и Калининград. И, благодаря чартерам, минимальную цену на недельный тур на Байкал удалось снизить с 60-70 тыс. рублей в 2019 году до 33-36 тыс. рублей в 2020-м.

/TOURBUS.RU



