Новости «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Дели, Баку, Ереван и Алма-Ату В каждой из «открываемых» стран на сегодня существуют свои собственные правила посещения их россиянами

«Аэрофлот» возобновляет регулярные полёты из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия) а также увеличивает частоту полётов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Каир (Египет), Минск (Белоруссия). Кроме того, открываются полёты из Санкт-Петербурга в Минск, - сообщили нам в пресс-службе компании. Рейсы в Казахстан по маршруту Москва — Алма-Ата будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю по пятницам. Обратный рейс будет по субботам. Также «Аэрофлот» с 10 февраля увеличивает частоту полётов в Нур-Султан. Рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратные полёты — по четвергам и воскресеньям. Рейсы в Азербайджан по маршруту Москва — Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям. Обратные полёты — по понедельникам и четвергам. Рейсы в Армению по маршруту Москва — Ереван будут выполняться с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полёты — по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам. Рейсы в Индию по маршруту Москва — Дели будут выполняться с 12 февраля по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы по субботам и понедельникам. Кроме того, "Аэрофлот" увеличил частоту полётов в Бишкек до трёх раз в неделю. Рейсы по маршруту Москва — Бишкек выполняются по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Обратные полёты — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Частота полётов из Москвы в Минск увеличена до пяти раз в неделю. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 14 февраля начинаются и регулярные полёты по маршруту Санкт-Петербург — Минск. Полёты будет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия» под управлением «Аэрофлота» (под кодом SU) по воскресеньям. «По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения», - добавили в компании. Отметим, что перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 5 дней до прибытия в Казахстан. Граждане без тестов будут содержаться в течение двух дней в карантинном учреждении в городе их прибытия и проходить тестирование на COVID-19. Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией, однако въезд в эту страну туристов пока не разрешен, сообщили в министерстве гражданской авиации. Из России в Индию могут вылететь граждане Индии, Непала или Бутана, все иностранные держатели карт граждан Индии и лица индийского происхождения, имеющие паспорта любой страны и моряки. Также могут прилететь граждане России, намеревающиеся посетить Индию с любой целью (в том числе их иждивенцы по соответствующей визе), за исключением лиц, имеющих туристическую визу. Для въезда в Армению россиянам необходим ПЦР-тест на Covid-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы. Справка с отрицательным результатом может быть предоставлена на русском, английском или армянском языках. Если заранее анализ не сдан, это можно сделать на месте – однако в этом случае пассажир обязан самоизолироваться до тех пор, пока не получит результат теста.



Наконец, Азербайджан для туристов по-прежнему закрыт. Перед полетом все пассажиры рейса в Баку, которым разрешен въезд, должны представить распечатанную медицинскую справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Документ должен быть выдан не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан. /TOURBUS.RU



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