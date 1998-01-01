Тайские власти не готовы отменять 14-дневный карантин для вакцинированных туристов

Обещание властей Пхукета начать этой осенью принимать без карантина «привитых» туристов вновь находится под вопросом

Как сообщал на прошлой неделе наш портал, ряд тайских СМИ,проинформировал, что остров Пхукет будет готов принимать вакцинированных туристов с октября, при этом они будут освобождены от 14-дневного карантина.

"К 1 сентября на курортном острове планируется вакцинировать 70% населения (общая численность – около 400 тыс. человек), что поможет сформировать коллективный иммунитет. Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech, эффективность которой, согласно исследованиям, составляет 50,4%", — написало издание Insider .

Газета также сообщила, что правительство страны готовится принять "План 1 октября". Предполагается, что с этой даты на остров смогут въезжать вакцинированные иностранные туристы без необходимости прохождения карантина. Вакцины каких стран будут признаны, пока не сообщается.

Между тем, «Паспорт вакцинированного», позволяющий избежать 14-дневного карантина по прибытию в Таиланд – «пока только идея». С таким заявлением выступил глава Департамента по контролю за инфекционными заболеваниями (DDC) Опас Карнкавинпонг, комментируя перспективу открытия границ страны для путешественников, привитых от коронавируса. - сообщает АТОР. По словам чиновника, причина сохранения действующих протоколов в отношении привитых от ковида – отсутствие доказательств того, что какие-либо вакцины полностью эффективны для предотвращения передачи COVID-19.

По мнению г-на Карнкавинпонга, лучшей мерой, препятствующей распространению коронавируса во время международных поездок, по-прежнему является 14-дневный карантин. Обязательную изоляцию иностранцев, прибывающих в страну, он назвал мерой «последовательной и соответствующей ситуации».

Также АТОР сообщает, что на прошлой неделе Федерация индустрии Таиланда предложила правительству пускать привитых иностранцев с «вакцинными сертификатами» без обязательного карантина. Как подчеркнул глава DDC, Таиланд будет готов внедрить «вакцинные паспорта», если будет достаточно информации об эффективности вакцин против коронавируса, и инициативу внедрения «прививочных сертификатов» поддержит ВОЗ.

В этом случае идея «вакцинных паспортов» будет снова передана на рассмотрение Комитета по инфекционным заболеваниям Таиланда.

Напомним также, что в минувшем декабре Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, но для поездки нужно перед вылетом оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ.

Сохраняется также требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях страны для его проведения необходимо заранее на сайтах asq.locanation.com и agoda.com.

/TOURBUS.RU