Депутат просит премьер-министра отменить новые требования, мешающие развитию школьного туризма

Согласно поправкам в законодательство, теперь размещение детей в гостинице возможно только при наличии нотариального согласия родителей

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина пересмотреть правила заселения в гостиницы несовершеннолетних.

«Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности исключения из «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» условий о нотариальном согласии законных представителей, как норм права, налагающих дополнительные финансовые и организационные обязательства на законных представителей несовершеннолетних», — сообщил г-н Кривоносов «Интерфаксу».

Отметим, что в настоящее время размещение детей в гостинице возможно только при наличии нотариально заверенного согласия их законных представителей (родителей, опекунов и т.д.).

Как следует из письма, подобные требования существенно усложняют порядок заселения и не соответствует положениям гражданского законодательства РФ. «Несовершеннолетние, которые следуют в организованной группе с сопровождающим лицом, сами не заключают договор с гостиницей или иным средством размещения, они лишь заселяются в рамках бронирований, которые были произведены туроператором, турагентом, либо сопровождающим их лицом», — отмечается в документе.

По мнению депутата Кривоносова, условие о нотариальном согласии родителей на заселение несовершеннолетних в составе организованных тургрупп необоснованно еще и потому, что «при заселении в гостиницы и иные средства лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, гражданское законодательство вообще не предусматривает получения согласия от законных представителей, потому что несовершеннолетние не могут заключать договоры о предоставлении гостиничных услуг».

Для участников гостинично-туристского комплекса это нововведение послужило поводом к многочисленным обращениям в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с просьбами об устранении препятствий для развития детского туризма в нашей стране.

По сведенниям информагентва, постановление правительства "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" вступило в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В правила внесен ряд изменений, среди них – пункт, который регламентирует размещение детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это возможно только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

По мнению туроператоров, такое требование серьезно вредит организованному туризму.

/TOURBUS.RU