Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий покидает свой пост

Как стало известно, пост генерального директора популярного сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru покидает сооснователь компании Алексей Зарецкий. Его заменит второй сооснователь Станислав Сацук. Ранее он был исполнительным директором компании.

При этом г-н Зарецкий останется акционером и членом Совета директоров Travelata.

Как рассказал сам г-н Зарецкий на своей странице в сети «Фейсбук», «...Вот я и закончил свой путь управленца в Travelata.ru. 3.5 месяца не дотянул до 10 лет. Остаюсь акционером и членом Совета Директоров. Мой партнер Станислав Сацук остается в роли гендира растить и развивать бизнес дальше. У нас сильная команда топ-менеджеров, некоторые из которых уже более пяти лет в компании и закалены не одним кризисом.

С «Травелатой» все хорошо. По итогам января видим, что уже началось восстановление спроса. Доля броней на лето подскочила с 6% до 18%. Значит у людей возвращается уверенность, что летом границы будут открыты и можно ехать.

Я же с семьей переехал жить в Майами. Тут можно сэкономить на зимней одежде и зимних шинах:) ...Дальше бизнесы буду строить уже отсюда, но обязательно приезжать в гости в Москву».

По информации деловых СМИ, с момента создания компании в мае 2011 года Алексей Зарецкий и Станислав Сацук были равноправными партнерами. Их знакомство состоялось еще 2008 году во время стажировки в компании McKinsey & Company. Они вырастили бизнес с нуля в 2011 году до оборота в семь млрд рублей в 2019 году.

«Сегодня Travelata – это несколько бизнесов под одним брендом, – рассказал Станислав Сацук. – Основной – поисковик туров и организация их продажи, приносит 90% выручки. Второе направление – это франчайзинговая сеть офлайновых агентств, в ней более 100 офисов. Также во время пандемии в пять раз вырос бизнес по предоставлению услуг продающего колл-центра сторонним клиентам. Им воспользовались «СберМаркет», Maximum Education и ряд других клиентов».

задачи Станислава Сацука сейчас входит руководство этими бизнесами на уровне холдинга и развитие новых направлений.

Исполнительным директором и управляющим основным бизнес-направлением назначен Хорен Айрапетян, который ранее занимал в компании Travelata позицию директора по продукту.

С 2017 по 2019 год сервис Travelata рос ежегодно в среднем на 85% и показывал прибыль. Однако в 2020 году Travelata, как и любая туристическая компания, пострадала от пандемии – год был закрыт снижением продаж на 60%. В начале 2020 года Российский фонд прямых инвестиций на полях Всемирного экономического форума в Давосе объявил об инвестициях в ряд крупных российских интернет-компаний, в том числе и в Travelata. Однако сделка не состоялась из-за пандемии, - отмечали деловые СМИ.

«В данный момент мы видим первые сигналы восстановления рынка, – заявил Хорен Айрапетян. – В первые недели 2021 года наблюдался существенно меньший процент раннего бронирования, чем обычно. Однако к концу января мы зафиксировали резкий рост интереса туристов к раннему бронированию – доля купленных заранее туров сейчас практически приближается к показателям, которые были до пандемии».

Видя такую тенденцию, акционеры и менеджеры Travelata.ru планируют к концу 2021 года выйти по уровню продаж на показатели 2019 года и даже превысить их, - отмечают в компании.

/TOURBUS.RU