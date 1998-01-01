Деловая программа «Интурмаркета-2021» практически сформирована

Уже более 60 регионов и десяти cтран подтвердили участие в выставке"Интурмаркет", которая пройдет в Экспоцентре в начале апреля

Уже более 60 регионов и десяти cтран подтвердили участие в выставке Интурмаркет, которая пройдет 1-3 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

«Региональные экспозиции будут представлены и на собственных стендах, и на консолидированных – «Императорский маршрут», «Государева дорога», «Серебряное ожерелье», «Детский туризм». Например, на стенде нового межрегионального проекта «Яркие выходные в Поволжье» будет продукт восьми регионов», – говорит директор выставки Ольга Хоточкина.

Кроме того, ожидается участие порядка 10 стран. Масштабно будет представлена Турция, также будут работать стенды Болгарии, Китая, Кубы и стран СНГ.

Деловая программа «Интурмаркета» практически сформирована. Целый цикл мероприятий проведет Российский союз туриндустрии: заседание правления РСТ, образовательный семинар для турфирм Tourconnect, круглый стол «Юристы против коронавируса», форум по устойчивому туризму, сессия «Культурно-познавательный туризм: новая жизнь в постпандемийном мире».

Кроме того, в деловой программе выставки VI всероссийский форум «Россия событийная», всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур», X конференция по детскому туризму, этап всероссийского дня MICE, конференция по цифровизации Senior tourism, практическая IT-конференция Intelligent Travel Marketing, презентации турпродукта российских регионов.

Поскольку в условиях пандемии не все желающие смогут приехать в Москву, готовится онлайн-трансляция деловой программы.

Посещение «Интурмаркета» в «Экспоцентре» будет возможно только при наличии маски.

Иностранные гости смогут сделать ПЦР-тест, необходимый для возвращения домой, прямо в дирекции выставки. Это поможет сэкономить время и силы для делового общения, - отметили организаторы выставки.

/TOURBUS.RU