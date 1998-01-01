В регионах верят в восстановление туризма уже в этом году

Говоря о вероятности развития событий на внутреннем туристическом рынке, многие региональные эксперты высказывают осторожный оптимизм, надеясь на развитие прошлогодней тенденции к росту спроса на отдых в России. При этом больше уверены в успехе сезона 2021 года в регионах, которые и в 2020-м «просели» не так сильно, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова констатирует, что «перспективы на 2021 год благоприятные».

«Безусловно, ограничительные меры в связи с пандемией отразились на туристской отрасли региона: по итогам 2020 года в Бурятии после длительного шестилетнего периода положительной динамики основных показателей развития отрасли наблюдалось снижение количества размещенных в КСР на 51% (200 тыс. человек к 407,391 тыс. в 2019 г.) и объемов платных услуг туристам на 42% (1,9 млрд к 3,3 млрд рублей в 2019-м). – говорит она.

– Однако в июле 2020 года гостиницы Бурятии увеличили объемы предоставляемых платных услуг на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

При этом правительством республики организациям сферы туризма была оказана господдержка из средств бюджета в размер 52,3 млн рублей, а инвесторы сохранили интерес к реализуемым на территории республики проектам. К примеру, уже в этом году компания Green Flow Baikal начнет строительство комплекса со SPA на территории участка «Турка» особой экономической зоны «Байкальская гавань», «Водоходъ» реализует круизную программу по Байкалу, а в ближайшее время будет дан старт и реализации инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса уровня (5*, около 200 номеров) в селе Сухая.

«В нашем регионе мы смогли перестроить туристскую отрасль на развитие внутреннего туризма. – считает Мария Бадмацыренова. - 2021 год обещает быть насыщенным, продуктивным, и важным для всей туристской отрасли региона».

По словам Сергея Иванова, председателя Госкомитета Республики Татарстан по туризму, «самая важная задача - максимально быстро восстановить туристский поток для того, чтобы предприятия отрасли смогли продолжать работу и не закрылись». «Нужно быть в центре внимания туристов, постоянно предлагая им что-то новое и интересное. – полагает он. - Новогодние каникулы в этом году показали, что, несмотря на уменьшение турпотока, длительность пребывания гостей в Татарстане увеличилась в 2 раза, что и позволило объектам туриндустрии получить доход, аналогичный объёму выручки за каникулы 2020-го».

При этом он убежден: вернуть туриста можно с помощью, к примеру, нишевых событий, основанных на хобби потенциальных клиентов. «Бег, йога, танцы, интеллектуальные игры и т. д., создание нового турпродукта в сегменте санаторно-курортного отдыха, развитие экологического и загородного туризма – направления, способные привлечь в Татарстан новых гостей», – считает он.

«2021 год мы начали на высокой ноте: зимний сезон проходит в штатном режиме, а турпоток даже превосходит прошлогодние показатели. – говорит министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. - Готовимся к лету: туристов встретят обновлённые пляжи, новые объекты показа и высокий уровень сервиса, над которым мы постоянно работаем».

По ее словам, несмотря на объективные проблемы, в 2020-м край принял 12 млн человек, и «хотя это на 30% меньше тех показателей, к которым мы привыкли, наши традиционные конкуренты, ориентированные на въездной туризм (такие как Турция, Греция или Италия) говорят о потерях более 70%».

«Нам удалось продемонстрировать новой аудитории наши туристические возможности, высокий уровень сервиса и широкий спектр различных направлений отдыха», – считает эксперт.

С учетом складывающейся ситуации, все специалисты высказывают уверенность в росте спроса на внутренний отдых. При этом приоритет получат «пляжные» и новые региональные направления, а вот экскурсионный отдых, по оценке многих экспертов, ждет долгое возвращение к былым позициям.

/TOURBUS.RU