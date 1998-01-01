Посол России в Турции: «Принятые турецкими властями антиковидные меры доказали свою эффективность»

Посол России в Турции Алексей Ерхов считает, что принятые турецкими властями антиковидные меры «доказали свою эффективность».

По данным, которые привел посол Российской Федерации вв своем вчерашнем интервью РИА «Новости», на курортах Турции, в провинциях Анталья и Мугла с августа по декабрь прошлого года отдохнули 1,6 млн российских граждан. При этом в этих провинциях у отдыхающих россиян за этот период было выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом.

Из приведенных цифр следует, что вероятность заражения в Турции коронавирусом составляет, по итогам 2020 года 0,027% (соотношение количества заражений за период и количества прибывших на курорты туристов за тот же период).

Как омечает информагентство, несложно посчитать такую же вероятность для жителей Москвы с августа по декабрь 2020 года. За этот период в столице было выявлено 561 164 случаев заражения COVID-19.

Т.е., с учетом населения столицы в 12,87 млн человек, вероятность для москвича заразиться коронавирусом, никуда не выезжая за пределы города, составила 4,41%. Нетрудно заметить, что это во много раз больше, чем у россиян, отдыхавших в это время на курортах Турции.

После России г-н Ерхов считает, что небольшое количество случаев коронавируса у российских туристов на курортах во многом можно объяснить эффективностью антиковидных мер, предпринятых в Турции для обеспечения безопасного туризма.

«В условиях пандемии местными властями был разработан целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов.

В частности, было предусмотрено строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочного режима, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших и так далее. …. в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», - сказал г-н Ерхов.

Напомним что на днях стало известно, что Турция откроет туристический сезон в апреле – сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Как сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой, первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае – россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем – мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан.

Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.

"Мы сосредоточились на новой цели – 31 млн иностранных туристов. Нам очень важно рекламное продвижение и обратная связь от путешественников, которая в год пандемии была положительной – лишь единицы заболели коронавирусом. Это вселяет уверенность в туристов со всего мира", — резюмировал министр.

Напомним также, что с конца декабря для въезда в Турцию россиянам необходима справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. Требование действует до 1 марта. Транзитным пассажирам, которые остаются в зоне пересадки, справка с отрицательным тестом на коронавирус не нужна.

При этом ранее мы сообщали, что российские туристы в 2020 году снова заняли первое место по численности среди иностранных туристов в Турции. Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда в стране побывало более 7 млн россиян.

/TOURBUS.RU