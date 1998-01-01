«Победа» полетит из Шереметьево

Российский лоукостер уже в мае переведет часть своих рейсов, включая возобновленные маршруты в Минводы, Стамбул, Анталью и Ригу, в крупнейший столичный аэропорт

Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», начиная с предстоящего летнего сезона лоукостер «Победа», который сейчас летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы и из Шереметьево. По данным аналитической компании OAG, полеты будут выполняться по девяти внутренним и трем международным направлениям.

В частности, с 1 мая начнутся полеты в Махачкалу (по два рейса в день) и Пермь (три рейса в день). С 1 июня авиакомпания планирует ежедневно летать в Сочи и Екатеринбург, Уфу (три раза в день), а также в Стамбул (два раза в день), Анталью (один раз в день) и Ригу (два раза в день). С 1 июля добавятся рейсы в Барнаул (один раз в день) и Минеральные Воды (три раза в день).

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737–800 в традиционной для российского лоукостера компоновке на 189 мест. По данным OAG, в течение летнего сезона перевозчик намерен предложить более 625 тыс. кресел с вылетом из Шереметьево, с июля — около 29 тыс. кресел в неделю.

По словам нескольких источников в отрасли, «Победа» будет летать параллельно из двух аэропортов. Рейсы из Шереметьево будут переданы «Победе» от «Аэрофлота», который сейчас выполняет эти полеты, в рамках код-шеринга. В то же время «Победа» продолжит свое развитие во Внуково и даже планирует увеличить количество базируемых там самолетов, говорит один из собеседников.

Ка сообщалось ранее, согласно стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2028 года, «Победе» отведена роль основного драйвера роста — ее пассажиропоток должен вырасти до 55–65 млн человек, а среднемагистральный флот — до 170 машин.

При этом «Аэрофлот» передаст «Победе» свои среднемагистральные направления, а сам сосредоточится на транзите между Европой и Азией и на премиальных перевозках. Также в парк «Победы» будут переведены Boeing 737-800 группы.

В оперировании из нескольких столичных аэропортов нет ничего удивительного, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По словам эксперта, «Аэрофлоту» с его продуктом премиум-класса тяжело летать по тем ценам на билеты, которые сегодня установились на внутреннем рынке. Поэтому он передает часть маршрутов лоукостеру, который может продавать дешевые билеты и при этом генерировать прибыль.

«В Шереметьево "Победа" в рамках код-шеринга будет привозить транзитных пассажиров, которые затем смогут пересесть на дальнемагистральные рейсы "Аэрофлота",— говорит г-н Гусаров.— Во Внуково же смогут прибывать пассажиры, которым не понадобится дальнейший трансфер».

Концентрация перевозок группы «Аэрофлот» в одном столичном аэропорту имеет плюсы и минусы, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

«Возникает риск часть пассажиров, тяготеющих к Шереметьево, предпочтет перейти в более дешевый сегмент. Хотя, учитывая финансовые результаты "Победы", на каждом пассажире лоукостер зарабатывает больше, чем коллеги по группе компаний, поэтому консолидированные показатели могут даже улучшиться»,— добавил эксперт.

По его словам, у Шереметьево достаточно инфраструктурных возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить обслуживание нового перевозчика.

Внуково же, куда вскоре проведут ветку метро, остается наиболее привлекательным аэропортом для тех, кто хочет сэкономить на перелете, поэтому полный уход из него эксперт считает нецелесообразным.

/TOURBUS.RU