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08 февраля
Каждый пятый российский турист хочет в феврале полететь в Сочи
Интернет-сервис Biletix представил нам анализ бронирований авиабилетов по туристическим направлениям в этом месяце
Почти 20% российских туристов намерены посетить Сочи в феврале 2021 года. Согласно данным по бронированиям авиабилетов в январе с вылетом на февраль интернет-сервиса для путешественников Biletix, 11,52% планируемых вылетов приходится на рейсы Москва – Сочи.
Далее в рейтинге самых популярных направлений следуют Екатеринбург-Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи.
Такую информацию предоставили нашему порталу в пресс-службе компании.
95% бронирований приходится на направления внутри России: границы многих государств остаются полностью или частично закрытыми из-за эпидемиологической обстановки в мире. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Стамбул, Ереван, Дубай, Гюмри и Ташкент.
Средний чек на перелет за границу туда - обратно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% – с 16.187 до 15.498 руб.
Цены на авиабилеты по многим внутренним направлениям существенно снизились по сравнению с февралем прошлого года. Сильнее всего среди внутренних направлений подешевели билеты из Екатеринбурга в Москву и обратно – с 7.170 до 2.370 руб., то есть на 66,9%. Перелёты в обратном направлении стали дешевле на 56,5%. На 52,4% снизились цены на авиабилеты между Москвой и Санкт-Петербургом, на 41% – между Москвой и Махачкалой.
В рейтинг самых подешевевших направлений также вошло одно зарубежное направление – Москва – Стамбул (-36,4%).
/TOURBUS.RU
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