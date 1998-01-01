Новости Каждый пятый российский турист хочет в феврале полететь в Сочи Интернет-сервис Biletix представил нам анализ бронирований авиабилетов по туристическим направлениям в этом месяце

Почти 20% российских туристов намерены посетить Сочи в феврале 2021 года. Согласно данным по бронированиям авиабилетов в январе с вылетом на февраль интернет-сервиса для путешественников Biletix, 11,52% планируемых вылетов приходится на рейсы Москва – Сочи. Далее в рейтинге самых популярных направлений следуют Екатеринбург-Москва, Москва – Екатеринбург, Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Сочи. Такую информацию предоставили нашему порталу в пресс-службе компании. 95% бронирований приходится на направления внутри России: границы многих государств остаются полностью или частично закрытыми из-за эпидемиологической обстановки в мире. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Стамбул, Ереван, Дубай, Гюмри и Ташкент. Средний чек на перелет за границу туда - обратно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% – с 16.187 до 15.498 руб. Цены на авиабилеты по многим внутренним направлениям существенно снизились по сравнению с февралем прошлого года. Сильнее всего среди внутренних направлений подешевели билеты из Екатеринбурга в Москву и обратно – с 7.170 до 2.370 руб., то есть на 66,9%. Перелёты в обратном направлении стали дешевле на 56,5%. На 52,4% снизились цены на авиабилеты между Москвой и Санкт-Петербургом, на 41% – между Москвой и Махачкалой. В рейтинг самых подешевевших направлений также вошло одно зарубежное направление – Москва – Стамбул (-36,4%). /TOURBUS.RU



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