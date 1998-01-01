Новости Греция продлила квоту на въезд россиян, но пока что не увеличила ее До 22 февраля в аэропорты Греции по-прежнему могут еженедельно прилетать лишь пятьсот наших туристов, причем теперь им придется отправляться на недельный карантин

Правительство Греции в очередной раз продлило действующее разрешение на въезд в неделю 500 граждан РФ - теперь она актуальна в период с 8 по 22 февраля, - сообщают местные СМИ. Кроме того, введен семидневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. По результатам выборочного тестирования на ковид он может быть продлен до двух недель Напомним, что данная квота действует с 7 сентября 2020 года и продлевается греческой стороной с регулярностью раз в две недели. Россияне могут прибывать в Грецию исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Отметим также, что на днях Россия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Грецией с 8 февраля. Рейсы по маршруту Москва-Афины разрешены два раза в неделю. Несмотря на этот шаг российских властей, греческая сторона пока не увеличила квоту на въезд наших соотечественников и сохранила ранее действующие условия въезда граждан РФ. Среди таких условий - отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию, справка на английском языке), ваучер с подтверждением брони номера в отеле и семидневный карантин по приезду в страну. Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. По оценкам экспертов Ассоциации туроператоров России, решение греческой стороны о сохранении действующей квоты было ожидаемым: в стране с 6 по 15 февраля введены новые ограничительные меры против COVID-19 в нескольких регионах и городах, включая Аттику, Салоники и Халкидики. Так, в Аттике по выходным действует комендантский час с 18.00 до 5.00. Паломнические визиты на Афон также по-прежнему приостановлены. Запрет на посещение горы Афон продлен до 28 февраля. Напомним также, что, несмотря на продолжающиеся ограничения, авиакомпания S7 с 24 марта запускает чартерные рейсы из Москвы в греческие Салоники. Полеты будут выполняться раз в неделю. Кроме того, а/к Ellinair с 23 марта начнет летать из Москвы (а/п Внуково) в Салоники, откуда туристы отправятся на курорты п-ова Халкидики, а также в Пиерию, на Олимпийскую Ривьеру. Частота на первом этапе - 2 раза в неделю С 25 апреля Ellinar намерена летать в Ираклион (о. Крит) 2 раза. в неделю, а с 26 и 27 мая начнут, соответственно, выполняться рейсы на о. Корфу (2 р. в неделю) и в Араксос (п-ов Пелопоннес) 1 разв неделю. Частота рейсов на весну еще будет уточняться. Летом частота рейсов из Москвы в Салоники должна быть доведена до 11 рейсов в неделю, в Ираклион — до 6 рейсов в неделю, на о. Корфу – до 3 рейсов в неделю, и в Араксос — до 2 рейсов в неделю. Отметим также, что на минувшей неделе власти Греции заявили, что планируют вакцинировать население до старта курортного сезона, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности, сообщает газета Ekathimerini. В результате туристы смогут массово поехать в Грецию летом, не опасаясь заразиться. Таким образом ожидается, что будет спасена туристическая отрасль, на которую приходится около пятой части экономики Греции. "Прививки делают даже жители населенных пунктов, где не было зарегистрировано ни одного случая ковида. Люди понимают, насколько важно обеспечить безопасность себя и гостей. Тем более, больницы маленьких островов могут не справиться с наплывом заболевших коронавирусом, если он случится", — сообщает газета. Несмотря на десятилетний финансовый кризис, в котором пребывает греческая экономика, и который ослабил систему здравоохранения, страна по-прежнему неплохо справляется с пандемией, - отмечают СМИ. По состоянию на сегодня в Греции зарегистрировано около 160 тыс. случаев COVID-19 и около 6 тыс. смертей. /TOURBUS.RU

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