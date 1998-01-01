Глава Ростуризма предположила, когда восстановится внутренний и выездной туризм

Как считает глава Ростуризма Зарина Догузова, «в целом про полное восстановление отрасти сейчас говорить рано. Внутренний туризм, скорее всего, полностью восстановится в 2022 году, международный – в 2023 году».

Выступая вчера в Улан-Удэ на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности», г-жа Догузова напомнила, что восстановление отрасли началось с июля 2020 года. «Нам по итогам прошлого года удалось восстановить внутренний турпоток практически на 60%. Это на самом деле очень хороший результат, если смотреть в целом по миру, как страны выходили из кризиса. Не зря мы вошли в тройку европейских стран по темпам восстановления внутреннего туризма», — отметила она.

«Если говорить про 2021 год, то мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, и ожидаем рост турпотока в районе 15-20% к уровню прошлого года», — сообщила глава Ростуризма.

По ее словам, падение турпотока по городам в 2020 году было безусловно больше, чем по курортным территориям. «По нашим данным, по итогам года около 70% курортных территорий восстановилось, в то время как в крупных городах падение более существенное и восстановились они гораздо меньше.

С учетом ожидаемого прироста наиболее востребованные курортные территории, возможно, уже в этом году подойдут к полному восстановлению внутреннего туризма», — заключила Догузова.

Между тем туроператоры в 2021 году выполнят те обязательства перед туристами, которые они не смогли выполнить из-за пандемии коронавируса и закрытых границ, считает Зарина Догузова.

«Наши усилия были сосредоточены по двум основным блокам. Первый касался сохранения устойчивости туристического рынка. И я считаю, что мы с этой задачей очень неплохо справились: лучше, чем многие страны мира. У нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжали выполнять обязательства перед людьми.

Долг туроператоров на тот момент, когда кризис начинался, составлял порядка 40 млрд рублей, а на сегодня он сократился до 16 млрд» — сказала эксперт.

По словам г-жи Догузовой, именно государственная поддержка туроператоров во многом позволила им сохранить бизнес.

«Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены. Бизнес продолжит работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году. Это один из важных итогов прошлого года», — добавила она.

Между тем, по ее словам, Ростуризм рассчитывает на старт третьего этапа распродажи туров с кешбэком уже в феврале: «Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии, мы надеемся в феврале стартовать с очередным третьим этапом туристического кешбэка».

Г-жа Догузова подчеркнула, что основные условия программы будут теми же, что и на втором этапе, прошедшем в октябре-декабре 2020 года.

Также участвовавший в совещании генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура согласился, что меры поддержки туротрасли, предпринятые правительством в 2020 году, оказались эффективными и позволили избежать банкротств.

«Компенсации за вывозные рейсы, программа кешбэка, которая стимулирует новый спрос, перенос выплат в фонды персональной ответственности, перенос обязательств — это очень сбалансированные, грамотные меры.

В Европе большое количество крупных туроператоров находятся на грани банкротства, и государство входит в их капиталы, чтобы их спасти. В России такой ситуации нет. То есть мы мягко, без особых затрат государства, путем этих мер по сути спасли отрасль», — заявил эксперт.

/TOURBUS.RU