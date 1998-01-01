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08 февраля
Тарас Демура: «Мы действительно сделали зимний Байкал доступным»
Стартовала первая в истории отечественного туризма зимняя чартерная программа «TUI Россия» в Бурятию
В минувшую субботу стартовала первая в истории отечественного туризма зимняя чартерная программа компании «TUI Россия»на Байкал, - рассказали нам в пресс-службе туроператора.
Реализация этого проекта стала возможной благодаря совместной работе Федерального агентства по туризму, правительства Республики Бурятия, туроператора «TUI Россия» и регионального турбизнеса.
Стоимость восьмидневных туров из Москвы – от 24 тысяч рублей на человека (при двухместном размещении). Жители Екатеринбурга впервые смогут прилететь в Бурятию прямым рейсом, время в пути – около 4 часов, стоимость тура составляет от 18 тысяч рублей.
«Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач – сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Мы продолжим и расширим программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений. По опыту прошлого года, чартеры позволяют нам в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя, что особенно ощутимо для больших семей с детьми.
Чартерная программа этого года стартует с зимнего Байкала, где сейчас начинается высокий туристический сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете и доступны все виды активного зимнего отдыха», – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В прошлом году, по известным причинам, варианты отдыха были сильно ограничены, благодаря чему мы наблюдали кратный рост путешествий по России. Но если мы хотим и дальше поддерживать этот тренд, нужно работать над ценообразованием, совершенствовать инфраструктуру и улучшать сервис».
Отдельная программа пройдет на льду Байкала, туристы смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на катерах на воздушной подушке, побывать на острове Ольхон.
/TOURBUS.RU
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