Тарас Демура: «Мы действительно сделали зимний Байкал доступным»

В минувшую субботу стартовала первая в истории отечественного туризма зимняя чартерная программа компании «TUI Россия»на Байкал, - рассказали нам в пресс-службе туроператора.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря совместной работе Федерального агентства по туризму, правительства Республики Бурятия, туроператора «TUI Россия» и регионального турбизнеса.

Стоимость восьмидневных туров из Москвы – от 24 тысяч рублей на человека (при двухместном размещении). Жители Екатеринбурга впервые смогут прилететь в Бурятию прямым рейсом, время в пути – около 4 часов, стоимость тура составляет от 18 тысяч рублей.

«Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач – сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Мы продолжим и расширим программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений. По опыту прошлого года, чартеры позволяют нам в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя, что особенно ощутимо для больших семей с детьми.

Чартерная программа этого года стартует с зимнего Байкала, где сейчас начинается высокий туристический сезон. Февраль-март ­– это время, когда можно увидеть прозрачный голубой лед самого большого озера на планете и доступны все виды активного зимнего отдыха», – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.



К прибытию первого чартера в Улан-Удэ были запланированы мероприятия с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, первого заместителя губернатора Иркутской области Константина Зайцева, генерального директора «TUI Россия» Тараса Демуры.



«Мы действительно сделали Байкал доступным, – подчеркнул Тарас Демура. – Сейчас за 24 тысячи рублей турист приобретает пакетный тур с полным набором услуг, тогда как год назад только авиабилет стоил дороже. Важно, чтобы внутренний турпродукт мог конкурировать с зарубежными направлениями.

В прошлом году, по известным причинам, варианты отдыха были сильно ограничены, благодаря чему мы наблюдали кратный рост путешествий по России. Но если мы хотим и дальше поддерживать этот тренд, нужно работать над ценообразованием, совершенствовать инфраструктуру и улучшать сервис».



Чартерные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут вылетать еженедельно по субботам из Москвы и Екатеринбурга и прибывать в Улан-Удэ утром следующего дня. Для туристов разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского Дацана, знакомство с бытом коренного народа в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества.

Отдельная программа пройдет на льду Байкала, туристы смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на катерах на воздушной подушке, побывать на острове Ольхон.



Чартерная полетная программа «TUI Россия» продлится до конца марта. За это время на Байкал смогут отправиться более трех тысяч туристов. Также туроператор дает клиентам возможность сформировать тур на зимний Байкал по индивидуальным параметрам на базе регулярных рейсов авиакомпаний.

/TOURBUS.RU